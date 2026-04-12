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    Carsten Stork

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    Strategischer Rückenwind durch Critical Minerals – Rio Tinto bleibt auf Kurs

    Die Aktie von Rio Tinto konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss an der Londoner Börse mit einem Plus von 3,46 % bei 7.339 britischen Pfund. Damit setzt sich die stabile Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fort und …

    Carsten Stork - Strategischer Rückenwind durch Critical Minerals – Rio Tinto bleibt auf Kurs
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Rio Tinto konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss an der Londoner Börse mit einem Plus von 3,46 % bei 7.339 britischen Pfund. Damit setzt sich die stabile Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fort und unterstreicht die relative Stärke im Rohstoffsektor.

    Fundamental erhält die Aktie aktuell zusätzlichen Rückenwind durch strategische Entwicklungen im Bereich kritischer Rohstoffe. Medienberichten zufolge stoßen die US-Boron-Assets des Unternehmens auf großes Interesse bei potenziellen Käufern und könnten mit rund 2 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Bor ist ein strategisch wichtiger Rohstoff mit Einsatz in Bereichen wie erneuerbare Energien, Nukleartechnologie und High-Tech-Industrie – und wurde zuletzt auch offiziell als „Critical Mineral“ eingestuft.

    Diese mögliche Transaktion passt klar in die strategische Ausrichtung von Rio Tinto, die darauf abzielt, durch gezielte Verkäufe und Effizienzsteigerungen Kapital freizusetzen und die Unternehmensstruktur zu optimieren. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen stark positioniert, um von der globalen Nachfrage nach Industriemetallen und strategischen Rohstoffen zu profitieren.

    Die Kursentwicklung zeigt, dass der Markt diese Perspektive aktuell honoriert. Trotz eines weiterhin volatilen makroökonomischen Umfelds bleibt die Aktie stabil und kann sich von kurzfristigen Unsicherheiten weitgehend abkoppeln.

    Fazit:

    Rio Tinto überzeugt weiterhin durch relative Stärke und eine klare strategische Ausrichtung im Bereich kritischer Rohstoffe. Die Kombination aus operativer Stabilität, strukturellem Nachfragewachstum und möglichen Portfolio-Optimierungen spricht für ein weiterhin positives Setup. Die Aktie bleibt aus meiner Sicht klar interessant auf der Long-Seite.

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