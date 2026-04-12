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    Carsten Stork

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    TTF Gas unter Druck trotz geopolitischer Risiken – Markt fokussiert kurzfristige Entspannung

    Der europäische TTF Erdgas-Future hat in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich verloren und schloss mit einem Minus von 11,8 % bei 44,15 Euro. Damit setzt sich die starke Abwärtsbewegung der Vorwoche fort und der Markt fällt auf ein neues …

    Carsten Stork - TTF Gas unter Druck trotz geopolitischer Risiken – Markt fokussiert kurzfristige Entspannung
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    Der europäische TTF Erdgas-Future hat in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich verloren und schloss mit einem Minus von 11,8 % bei 44,15 Euro. Damit setzt sich die starke Abwärtsbewegung der Vorwoche fort und der Markt fällt auf ein neues Mehrwochentief zurück.

    Die aktuelle Preisentwicklung wirkt auf den ersten Blick kontraintuitiv. Trotz weiterhin angespannter geopolitischer Lage im Nahen Osten und anhaltender Unsicherheiten rund um die Straße von Hormuz steht der Gaspreis deutlich unter Druck. Der Markt fokussiert sich aktuell stark auf kurzfristige Entspannungssignale, insbesondere auf die Waffenruhe sowie mögliche Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

    Ein zusätzlicher belastender Faktor ist die Aussicht auf eine teilweise Wiederaufnahme der LNG-Produktion in Katar. Erste Vorbereitungen zur Inbetriebnahme der Anlage in Ras Laffan sorgen für Erwartungen steigender Angebotsmengen, auch wenn der tatsächliche Ramp-up weiterhin stark von der Sicherheit der Transportwege abhängt.

    Gleichzeitig zeigt sich, dass der Markt derzeit stärker auf kurzfristige Angebots- und Nachfrageimpulse reagiert als auf strukturelle Risiken. Die Möglichkeit steigender LNG-Flüsse und die Hoffnung auf eine Stabilisierung der geopolitischen Lage überlagern aktuell die fundamentalen Unsicherheiten.

    Genau diese Diskrepanz macht die aktuelle Situation bemerkenswert: Während die Risiken auf der Angebotsseite weiterhin erheblich sind, preist der Markt kurzfristig eher Entspannung ein.

    Fazit:

    Der TTF Gas Future bleibt kurzfristig klar unter Druck, getrieben von Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten und steigendes LNG-Angebot. Gleichzeitig stehen diese Entwicklungen im Widerspruch zu den weiterhin bestehenden strukturellen Risiken. Das aktuelle Preisniveau wirkt vor diesem Hintergrund anfällig für schnelle Richtungswechsel.

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