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    Carsten Stork

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    Öl unter Druck trotz Eskalation – gescheiterte Verhandlungen könnten Trend drehen

    Der WTI Crude Oil Future hat in der vergangenen Handelswoche deutlich nachgegeben und schloss mit einem Minus von 14,6 % bei 95,6 US-Dollar pro Barrel. Auslöser dieser Bewegung war vor allem die Ankündigung möglicher Friedensverhandlungen zwischen …

    Carsten Stork - Öl unter Druck trotz Eskalation – gescheiterte Verhandlungen könnten Trend drehen
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der WTI Crude Oil Future hat in der vergangenen Handelswoche deutlich nachgegeben und schloss mit einem Minus von 14,6 % bei 95,6 US-Dollar pro Barrel. Auslöser dieser Bewegung war vor allem die Ankündigung möglicher Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die kurzfristig zu einer Reduktion der geopolitischen Risikoprämie im Ölpreis geführt hat.

    Diese Entspannung erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Die Gespräche wurden nach rund 21 Stunden abgebrochen, womit die Unsicherheit im Nahen Osten erneut zunimmt. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Ölmarkt zu Wochenbeginn wieder stärker auf die ungelösten Risiken reagieren dürfte.

    Fundamental bleibt die Lage angespannt. Die Straße von Hormuz ist weiterhin ein kritischer Engpass im globalen Ölhandel, und mögliche Störungen der Transportwege stellen ein zentrales Risiko für das Angebot dar. Diese Faktoren sind strukturell preistreibend und könnten kurzfristig wieder stärker in den Fokus rücken.

    Auch die Positionierung unterstützt dieses Bild. Das Managed Money hält aktuell über 200.000 Kontrakte auf der Long-Seite und hat damit seine Positionen im Vergleich zu den niedrigen Niveaus im Herbst deutlich ausgebaut. Diese Entwicklung zeigt, dass institutionelle Marktteilnehmer weiterhin von steigenden Preisen ausgehen und den Markt entsprechend positionieren.

    Zusätzlich spricht auch die Saisonalität für den Ölmarkt. Historisch befindet sich WTI in einer Phase, die tendenziell von steigenden Preisen geprägt ist, was die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Aufwärtsbewegung erhöht.

    Fazit:

    Der WTI Crude Oil Future hat kurzfristig deutlich korrigiert, die strukturellen Treiber bleiben jedoch klar intakt. Die gescheiterten Friedensverhandlungen im Nahen Osten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Risikoprämie im Ölpreis wieder ansteigt. In Kombination mit starker Long-Positionierung und positiver Saisonalität bleibt das Setup insgesamt klar bullish.


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