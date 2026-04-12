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    Carsten Stork

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    EUR/USD mit starker Rally – steigende Kurse trotz skeptischer Positionierung

    Der EUR/USD konnte in der vergangenen Handelswoche eine sehr starke Aufwärtsbewegung zeigen und legte um +1,81 % zu. Der Wochenschluss lag bei 1,17265 und damit nahezu am Wochenhoch. Besonders bemerkenswert ist die Dynamik, mit der sich der Euro von …

    Carsten Stork - EUR/USD mit starker Rally – steigende Kurse trotz skeptischer Positionierung
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    Der EUR/USD konnte in der vergangenen Handelswoche eine sehr starke Aufwärtsbewegung zeigen und legte um +1,81 % zu. Der Wochenschluss lag bei 1,17265 und damit nahezu am Wochenhoch. Besonders bemerkenswert ist die Dynamik, mit der sich der Euro von Niveaus um 1,15 zu Wochenbeginn nach oben gearbeitet hat.

    Die Bewegung wurde maßgeblich durch eine Abschwächung des US-Dollars sowie durch veränderte Zinserwartungen in den USA unterstützt. Gleichzeitig sorgten schwache US-Konjunkturdaten, insbesondere beim Verbrauchervertrauen, für zusätzlichen Druck auf den Dollar und verstärkten die Aufwärtsdynamik im Euro.

    Auffällig ist jedoch die Diskrepanz zur Positionierung. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money aktuell sogar leicht netto short positioniert ist und rund 7.500 Kontrakte auf der Short-Seite hält. Diese Entwicklung steht im klaren Gegensatz zur jüngsten Kursbewegung und deutet darauf hin, dass der Anstieg bislang nicht von einer breiten institutionellen Überzeugung getragen wird.

    Genau diese Konstellation kann jedoch auch als Chance interpretiert werden. Sollte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, besteht Potenzial für weitere Käufe durch Short-Covering, was die Dynamik zusätzlich verstärken könnte.

    Auch saisonal bleibt das Umfeld unterstützend. Historisch zeigt der EUR/USD bis Ende April eine positive Tendenz, was das aktuelle Setup zusätzlich untermauert und für eine Fortsetzung der Bewegung sprechen kann.

    Technisch befindet sich der Markt aktuell an einer wichtigen Zone nahe der jüngsten Hochs. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Niveaus könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, während auf der Unterseite die kurzfristigen Unterstützungen entscheidend bleiben.

    Fazit:

    Der EUR/USD zeigt eine starke Aufwärtsdynamik, unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar und positive Saisonalität. Die gegenläufige Positionierung des Managed Money erhöht das Potenzial für weitere Gewinne durch Short-Covering. Solange das Momentum anhält, bleibt das Setup klar konstruktiv mit Chancen auf eine Fortsetzung der Rally.

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