Kaffee stabilisiert sich – struktureller Gegenwind trifft auf positives Setup

Der Arabica-Kaffee-Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche weiterhin volatil, konnte jedoch leicht zulegen und schloss mit einem Plus von 1,59 % nahe dem Wochenhoch bei 300,65 US-Cent. Damit gelang es dem Markt, sich nach der vorangegangenen Schwächephase zumindest kurzfristig zu stabilisieren.



Fundamental bleibt das Umfeld zunächst herausfordernd. Prognosen deuten auf ein deutlich steigendes globales Angebot hin, insbesondere durch eine erwartete Rekordernte in Brasilien sowie solide Produktionszahlen in Vietnam. Schätzungen gehen für 2026 von einem globalen Überschuss von rund 10 Millionen Säcken aus, was grundsätzlich preisdämpfend wirkt und die jüngste Schwächephase erklärt.



Gleichzeitig zeigt die Marktstruktur erste Stabilisierungstendenzen. Die Fähigkeit, sich zum Wochenschluss hin nahe der Hochs zu behaupten, ist ein wichtiges Signal und spricht dafür, dass auf dem aktuellen Niveau wieder Käufer in den Markt kommen.



Auch die Positionierung bleibt unterstützend. Das Managed Money hält weiterhin rund 21.700 Kontrakte auf der Long-Seite. Zwar liegt diese Positionierung deutlich unter früheren Höchstständen, signalisiert jedoch weiterhin eine grundsätzlich konstruktive Markterwartung.



Zusätzlich spricht die Saisonalität klar für den Markt. Historisch zeigt der Arabica-Kaffee-Future bis Ende Mai eine positive Tendenz, was das aktuelle Setup unterstützt und die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Erholung erhöht.



Ein weiterer potenzieller Treiber ist die Wetterentwicklung. Die Möglichkeit eines starken El-Niño-Ereignisses im weiteren Jahresverlauf könnte die Produktionsbedingungen in wichtigen Anbauregionen beeinflussen und damit zusätzliche Unsicherheit auf der Angebotsseite erzeugen.



Insgesamt ergibt sich ein gemischtes, aber zunehmend konstruktives Bild: kurzfristiger fundamentaler Gegenwind trifft auf eine stabilisierende Marktstruktur, unterstützende Positionierung und positive Saisonalität.



Fazit:



Der Kaffee-Future zeigt erste Stabilisierungstendenzen nach der vorherigen Schwächephase. Trotz steigender Angebotserwartungen spricht die Kombination aus Positionierung, Saisonalität und möglichem Wetterrisiko für ein konstruktives Setup. Kurzfristig bleibt der Markt volatil, insgesamt überwiegt jedoch das Aufwärtspotenzial in den kommenden Wochen.

