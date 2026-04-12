Kupfer zeigt Stärke – Markt ignoriert Rezessionssorgen

Der Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 4,26 % bei 586,80 US-Cent. Damit setzt sich die positive Entwicklung der letzten Wochen fort, und der Markt notiert inzwischen auf dem höchsten Niveau seit mehreren Wochen.



Die Aufwärtsbewegung ist insofern bemerkenswert, als sie in einem Umfeld stattfindet, das eigentlich von erhöhter Unsicherheit geprägt ist. Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten sowie die damit verbundenen Sorgen über eine mögliche Abschwächung der globalen Konjunktur würden typischerweise eher belastend auf Industriemetalle wirken. Kupfer zeigt aktuell jedoch genau das Gegenteil und präsentiert sich ausgesprochen robust.



Diese Stärke wird auch durch die Positionierung bestätigt. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt weiter ausgebaut und hält inzwischen über 40.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Entwicklung signalisiert eine klare Erwartung steigender Preise und unterstreicht das konstruktive Gesamtbild.



Fundamental ergibt sich ein gemischtes Bild. Während steigende Lagerbestände kurzfristig auf eine gewisse Nachfrageschwäche hindeuten, wird der Markt gleichzeitig durch die Hoffnung auf eine Stabilisierung der globalen Wirtschaft sowie durch strukturelle Nachfrage im Industriebereich unterstützt. Insbesondere die Erwartung, dass sich die Situation rund um die Straße von Hormuz perspektivisch entspannen könnte, wirkt stabilisierend auf die Nachfrageerwartungen.



Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Setup klar unterstützend. Historisch gehört die Phase bis Ende April zu den stärkeren Perioden im Kupfermarkt, was die aktuelle Aufwärtsbewegung zusätzlich stützt.



Insgesamt zeigt sich der Markt in einer bemerkenswert stabilen Verfassung und bestätigt seine Rolle als Frühindikator für wirtschaftliche Entwicklungen.



Fazit:



Der Kupfer-Future überzeugt weiterhin mit klarer Stärke trotz geopolitischer Unsicherheiten. Die Kombination aus stabiler Long-Positionierung, positiver Saisonalität und robuster Marktstruktur spricht für weiteres Aufwärtspotenzial. Besonders bemerkenswert ist, dass Kupfer als Konjunkturbarometer aktuell keine Rezessionssignale sendet – im Gegenteil.

