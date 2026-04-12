    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Carsten Stork

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dollarindex unter Druck – schwache Positionierung trifft auf negative Saisonalität

    Der Dollarindex Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Schwäche und verlor 1,51 %. Der Wochenschluss lag bei 98,485 Punkten und damit nahe dem Wochentief. Die Abwärtsbewegung verlief dynamisch und signalisiert, dass der …

    Carsten Stork - Dollarindex unter Druck – schwache Positionierung trifft auf negative Saisonalität
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Dollarindex Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Schwäche und verlor 1,51 %. Der Wochenschluss lag bei 98,485 Punkten und damit nahe dem Wochentief. Die Abwärtsbewegung verlief dynamisch und signalisiert, dass der US-Dollar aktuell klar unter Druck steht.

    Treiber dieser Entwicklung war unter anderem die Verschiebung der Zinserwartungen in den USA in Richtung einer etwas dovisheren Ausrichtung sowie eine temporäre Verbesserung des globalen Risk Sentiments. In einem solchen Umfeld verliert der US-Dollar typischerweise an Stärke, insbesondere gegenüber rohstoffnahen und zyklischen Währungen.

    Auffällig ist dabei die Positionierung. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money weiterhin nur moderat auf der Long-Seite engagiert ist und knapp über 5.000 Kontrakte hält. Im historischen Vergleich ist das eine sehr geringe Positionierung und signalisiert, dass es aktuell an klarer Überzeugung für steigende Dollar-Kurse fehlt.

    Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Bild belastend. Historisch tendiert der Dollarindex bis Anfang Mai eher schwächer, was die aktuelle Bewegung zusätzlich unterstützt und gegen eine schnelle Stabilisierung spricht.

    Technisch zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der Rückgang bis nahe an das Wochentief deutet darauf hin, dass Verkaufsdruck weiterhin vorhanden ist und Erholungen bislang nicht nachhaltig genutzt werden können. Damit bleibt der Markt anfällig für weitere Abgaben.

    Insgesamt ergibt sich ein klares Bild: schwache Dynamik, zurückhaltende Positionierung und negative Saisonalität treffen auf ein Umfeld, das kurzfristig gegen den US-Dollar arbeitet.

    Fazit:

    Der Dollarindex Future bleibt klar unter Druck. Die Kombination aus schwacher Positionierung, negativer Saisonalität und veränderten Zinserwartungen spricht für anhaltende Schwäche. Solange keine neue fundamentale Unterstützung entsteht, bleibt das Risiko auf der Unterseite bestehen.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Dollarindex unter Druck – schwache Positionierung trifft auf negative Saisonalität Der Dollarindex Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Schwäche und verlor 1,51 %. Der Wochenschluss lag bei 98,485 Punkten und damit nahe dem Wochentief. Die Abwärtsbewegung verlief dynamisch und signalisiert, dass der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     