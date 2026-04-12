Dollarindex unter Druck – schwache Positionierung trifft auf negative Saisonalität

Der Dollarindex Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Schwäche und verlor 1,51 %. Der Wochenschluss lag bei 98,485 Punkten und damit nahe dem Wochentief. Die Abwärtsbewegung verlief dynamisch und signalisiert, dass der US-Dollar aktuell klar unter Druck steht.



Treiber dieser Entwicklung war unter anderem die Verschiebung der Zinserwartungen in den USA in Richtung einer etwas dovisheren Ausrichtung sowie eine temporäre Verbesserung des globalen Risk Sentiments. In einem solchen Umfeld verliert der US-Dollar typischerweise an Stärke, insbesondere gegenüber rohstoffnahen und zyklischen Währungen.



Auffällig ist dabei die Positionierung. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money weiterhin nur moderat auf der Long-Seite engagiert ist und knapp über 5.000 Kontrakte hält. Im historischen Vergleich ist das eine sehr geringe Positionierung und signalisiert, dass es aktuell an klarer Überzeugung für steigende Dollar-Kurse fehlt.



Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Bild belastend. Historisch tendiert der Dollarindex bis Anfang Mai eher schwächer, was die aktuelle Bewegung zusätzlich unterstützt und gegen eine schnelle Stabilisierung spricht.



Technisch zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der Rückgang bis nahe an das Wochentief deutet darauf hin, dass Verkaufsdruck weiterhin vorhanden ist und Erholungen bislang nicht nachhaltig genutzt werden können. Damit bleibt der Markt anfällig für weitere Abgaben.



Insgesamt ergibt sich ein klares Bild: schwache Dynamik, zurückhaltende Positionierung und negative Saisonalität treffen auf ein Umfeld, das kurzfristig gegen den US-Dollar arbeitet.



Fazit:



Der Dollarindex Future bleibt klar unter Druck. Die Kombination aus schwacher Positionierung, negativer Saisonalität und veränderten Zinserwartungen spricht für anhaltende Schwäche. Solange keine neue fundamentale Unterstützung entsteht, bleibt das Risiko auf der Unterseite bestehen.

