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    Carsten Stork

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    Platin über 2.000 – Aufwärtstrend gewinnt an Stabilität

    Der Platin-Future an der NYMEX konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 2,78 % bei 2.055,3 US-Dollar je Unze. Damit hat der Markt die wichtige Marke von 2.000 US-Dollar zurückerobert und bestätigt die …

    Carsten Stork - Platin über 2.000 – Aufwärtstrend gewinnt an Stabilität
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Platin-Future an der NYMEX konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 2,78 % bei 2.055,3 US-Dollar je Unze. Damit hat der Markt die wichtige Marke von 2.000 US-Dollar zurückerobert und bestätigt die zuletzt positive Entwicklung.

    Im Wochenverlauf zeigte sich eine insgesamt stabile Aufwärtsbewegung, auch wenn der Markt nicht ganz am Wochenhoch schließen konnte. Die Fähigkeit, sich oberhalb der 2.000er-Marke zu etablieren, ist jedoch ein klares technisches Signal und unterstreicht die aktuelle Stärke im Markt.

    Die Bewegung steht im Kontext einer generellen Erholung im Edelmetallsektor, unterstützt durch geopolitische Entwicklungen und zwischenzeitlich rückläufige Inflationssorgen. Gleichzeitig bleibt das fundamentale Umfeld gemischt, da insbesondere die industrielle Nachfrage – vor allem aus dem Automobilsektor – strukturell unter Druck steht.

    Ein Blick auf die Positionierung zeigt jedoch ein konstruktives Bild. Das Managed Money hält weiterhin über 18.000 Kontrakte auf der Long-Seite und hat diese zuletzt leicht ausgebaut beziehungsweise stabil gehalten. Diese Entwicklung signalisiert, dass institutionelle Investoren die aktuelle Aufwärtsbewegung unterstützen.

    Auch die Saisonalität spricht weiterhin für den Markt. Historisch zeigt der Platin-Future bis Anfang Juni eine positive Tendenz, was die aktuelle Entwicklung zusätzlich stützt und die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Bewegung erhöht.

    Insgesamt ergibt sich ein solides Gesamtbild: stabile Marktstruktur, unterstützende Positionierung und positive saisonale Effekte treffen auf ein gemischtes, aber nicht klar belastendes fundamentales Umfeld.

    Fazit:

    Der Platin-Future zeigt eine stabile Aufwärtsbewegung und bestätigt mit dem Sprung über 2.000 US-Dollar seine aktuelle Stärke. Die Kombination aus unterstützender Positionierung und positiver Saisonalität spricht für weiteres Potenzial auf der Oberseite. Solange sich der Markt oberhalb dieser Schlüsselmarke hält, bleibt das Setup klar konstruktiv.

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