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    Carsten Stork

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    CO₂-Zertifikate stabilisieren sich – erste Erholung nach politischem Druck

    Die CO₂-Zertifikate (EUA) konnten in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung zeigen und legten um +2,77 % zu. Der Wochenschluss lag bei 72,907 Euro, nachdem der Markt zwischenzeitlich bis auf rund 74 Euro ansteigen konnte.Damit zeigt …

    Carsten Stork - CO₂-Zertifikate stabilisieren sich – erste Erholung nach politischem Druck
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die CO₂-Zertifikate (EUA) konnten in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung zeigen und legten um +2,77 % zu. Der Wochenschluss lag bei 72,907 Euro, nachdem der Markt zwischenzeitlich bis auf rund 74 Euro ansteigen konnte.

    Damit zeigt sich erstmals wieder eine Stabilisierung, nachdem die Zertifikate in den Wochen zuvor deutlich unter Druck geraten waren. Ausgehend von Niveaus über 90 Euro im Februar fiel der Markt zwischenzeitlich bis unter die Marke von 64 Euro, getrieben vor allem durch politische Diskussionen rund um mögliche Eingriffe in das Emissionshandelssystem.

    Insbesondere die Debatte, ob Europa im Zuge steigender Energiepreise temporär Erleichterungen oder Anpassungen im CO₂-System vornehmen könnte, hatte für erhebliche Unsicherheit gesorgt. Diese politische Komponente bleibt auch weiterhin der zentrale Einflussfaktor für den Markt.

    Gleichzeitig gibt es jedoch strukturelle Entwicklungen, die unterstützend wirken. Mit dem Start der CBAM-Preisreferenz bei rund 75 Euro pro Tonne wird erstmals eine klare Orientierung für Importpreise geschaffen. Das unterstreicht die strategische Bedeutung des CO₂-Preises innerhalb der europäischen Klimapolitik und spricht gegen eine grundlegende Abkehr vom System.

    Auch die jüngste Erholung deutet darauf hin, dass auf tieferen Niveaus wieder Käufer in den Markt zurückkehren. Dennoch bleibt die Preisstruktur fragil, da die Unsicherheit über mögliche politische Eingriffe weiterhin hoch ist.

    Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild: erste Stabilisierung nach deutlicher Korrektur trifft auf ein weiterhin politisch geprägtes und damit anfälliges Marktumfeld.

    Fazit:

    Die CO₂-Zertifikate zeigen erste Anzeichen einer Erholung nach der starken Korrektur der vergangenen Wochen. Trotz anhaltender politischer Unsicherheit spricht vieles dafür, dass das System strukturell bestehen bleibt. Kurzfristig bleibt der Markt volatil, mittelfristig jedoch mit stabilisierendem Potenzial.


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    Carsten Stork CO₂-Zertifikate stabilisieren sich – erste Erholung nach politischem Druck Die CO₂-Zertifikate (EUA) konnten in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung zeigen und legten um +2,77 % zu. Der Wochenschluss lag bei 72,907 Euro, nachdem der Markt zwischenzeitlich bis auf rund 74 Euro ansteigen konnte.Damit zeigt …
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