Henry Hub bleibt unter Druck – Markt ignoriert geopolitische Realität

Der Henry Hub Natural Gas Future setzte seine Schwäche in der vergangenen Handelswoche fort und verlor weitere 5,52 %. Der Wochenschluss lag bei 2,653 US-Dollar und damit auf einem mehrmonatigen Tief. Seit dem Arctic Blast hat der Markt damit rund 30–33 % an Wert eingebüßt – eine Entwicklung, die im aktuellen geopolitischen Umfeld auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar ist.



Fundamental dominieren kurzfristig klar bearishe Faktoren. Milde Temperaturen in den USA reduzieren die Heiznachfrage deutlich, während gleichzeitig die Produktion auf Rekordniveau bleibt. Die jüngsten Lagerdaten verstärken dieses Bild zusätzlich: Die Speicheraufbauten liegen über den Erwartungen und signalisieren ein kurzfristig gut versorgtes Marktumfeld. Genau diese Kombination aus schwacher Nachfrage und hoher Produktion drückt aktuell auf die Preise.



Gleichzeitig steht diese Entwicklung im klaren Gegensatz zur globalen Energiesituation. Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten, Einschränkungen im LNG-Handel sowie strukturelle Angebotsrisiken sprechen eigentlich für steigende Energiepreise. Auch politische Aussagen – wie zuletzt von Donald Trump, der davon ausgeht, dass die globale Energieversorgung zunehmend über die USA laufen wird – unterstreichen die strategische Bedeutung des US-Gasmarktes.



Besonders auffällig ist die Positionierung. Das Managed Money hat seine Short-Positionen weiter deutlich ausgebaut und hält inzwischen über 183.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese extreme einseitige Positionierung erhöht das Potenzial für eine dynamische Gegenbewegung, sobald sich das fundamentale Bild dreht oder kurzfristige Impulse für Nachfrage entstehen.



Auch die Saisonalität spricht klar für steigende Preise in den kommenden Wochen. Historisch zeigt der Henry Hub Natural Gas Future bis Mitte Juni eine ausgeprägte Aufwärtsphase, insbesondere im Vorfeld der Sommernachfrage und der Hurricane-Saison.



Insgesamt ergibt sich ein klassisches konträres Setup: kurzfristig klar belastete Preise treffen auf ein strukturell zunehmend spannendes Umfeld auf der Long-Seite.



Fazit:



Der Henry Hub Natural Gas Future bleibt kurzfristig unter Druck, bietet aber ein klar konträres, bullisches Setup. Die extrem hohe Short-Positionierung, die positive Saisonalität und die geopolitischen Risiken sprechen für steigende Preise in den kommenden Wochen. Entscheidend wird sein, wann der Markt beginnt, diese Faktoren tatsächlich einzupreisen.

