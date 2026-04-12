Sojabohnen bestätigen Aufwärtstrend – Nachfrageimpulse und Positionierung stützen den Markt

Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 1,01 % bei 1.174,5 US-Cent. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung im Wochenverlauf: Ab der Wochenmitte setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein, die bis zum Wochenschluss gehalten werden konnte. Der Markt ging damit nahezu am Wochenhoch aus dem Handel, was als klares Zeichen von Stärke zu werten ist.



Fundamental wurde die Bewegung vor allem durch neue Nachfrageimpulse unterstützt. Die bestätigten Exportverkäufe von US-Sojaschrot – unter anderem an Italien – haben dem Markt zusätzlichen Rückenwind gegeben und die Preisentwicklung sowohl im Sojaschrot als auch im zugrunde liegenden Sojabohnen-Future gestützt. Gleichzeitig zeigt sich die Inlandsnachfrage weiterhin robust, was sich in steigenden Verarbeitungsmengen widerspiegelt.



Die aktuellen USDA-Daten zeichnen ein insgesamt stabiles Bild. Während die Verarbeitungsmenge auf ein Rekordniveau angehoben wurde, wurden die Exportprognosen leicht reduziert, sodass die Endbestände weitgehend unverändert bleiben. Global zeigt sich ein leicht rückläufiges Angebot, was den Markt zusätzlich unterstützt.



Ein entscheidender Faktor bleibt die Positionierung. Das Managed Money hält aktuell über 208.000 Kontrakte auf der Long-Seite und unterstreicht damit die klar bullische Grundhaltung institutioneller Investoren. Diese starke Positionierung fungiert weiterhin als stabilisierender Faktor für den Markt.



Auch saisonal bleibt das Umfeld unterstützend. Historisch tendieren Sojabohnen bis in den Sommer hinein fester, was die aktuelle Aufwärtsbewegung zusätzlich untermauert.



Fazit:



Der Sojabohnen-Future zeigt eine stabile und konstruktive Aufwärtsstruktur, gestützt durch Nachfrageimpulse, robuste Fundamentaldaten und eine klare Long-Positionierung. In Kombination mit der positiven Saisonalität bleibt das Setup insgesamt klar bullisch. Entscheidend wird sein, ob die aktuelle Dynamik in den kommenden Wochen weiter ausgebaut werden kann.

