    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen

    Carsten Stork

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sojabohnen bestätigen Aufwärtstrend – Nachfrageimpulse und Positionierung stützen den Markt

    Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 1,01 % bei 1.174,5 US-Cent. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung im Wochenverlauf: Ab der Wochenmitte setzte eine …

    Carsten Stork - Sojabohnen bestätigen Aufwärtstrend – Nachfrageimpulse und Positionierung stützen den Markt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 1,01 % bei 1.174,5 US-Cent. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung im Wochenverlauf: Ab der Wochenmitte setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein, die bis zum Wochenschluss gehalten werden konnte. Der Markt ging damit nahezu am Wochenhoch aus dem Handel, was als klares Zeichen von Stärke zu werten ist.

    Fundamental wurde die Bewegung vor allem durch neue Nachfrageimpulse unterstützt. Die bestätigten Exportverkäufe von US-Sojaschrot – unter anderem an Italien – haben dem Markt zusätzlichen Rückenwind gegeben und die Preisentwicklung sowohl im Sojaschrot als auch im zugrunde liegenden Sojabohnen-Future gestützt. Gleichzeitig zeigt sich die Inlandsnachfrage weiterhin robust, was sich in steigenden Verarbeitungsmengen widerspiegelt.

    Die aktuellen USDA-Daten zeichnen ein insgesamt stabiles Bild. Während die Verarbeitungsmenge auf ein Rekordniveau angehoben wurde, wurden die Exportprognosen leicht reduziert, sodass die Endbestände weitgehend unverändert bleiben. Global zeigt sich ein leicht rückläufiges Angebot, was den Markt zusätzlich unterstützt.

    Ein entscheidender Faktor bleibt die Positionierung. Das Managed Money hält aktuell über 208.000 Kontrakte auf der Long-Seite und unterstreicht damit die klar bullische Grundhaltung institutioneller Investoren. Diese starke Positionierung fungiert weiterhin als stabilisierender Faktor für den Markt.

    Auch saisonal bleibt das Umfeld unterstützend. Historisch tendieren Sojabohnen bis in den Sommer hinein fester, was die aktuelle Aufwärtsbewegung zusätzlich untermauert.

    Fazit:

    Der Sojabohnen-Future zeigt eine stabile und konstruktive Aufwärtsstruktur, gestützt durch Nachfrageimpulse, robuste Fundamentaldaten und eine klare Long-Positionierung. In Kombination mit der positiven Saisonalität bleibt das Setup insgesamt klar bullisch. Entscheidend wird sein, ob die aktuelle Dynamik in den kommenden Wochen weiter ausgebaut werden kann.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Sojabohnen bestätigen Aufwärtstrend – Nachfrageimpulse und Positionierung stützen den Markt Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 1,01 % bei 1.174,5 US-Cent. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung im Wochenverlauf: Ab der Wochenmitte setzte eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     