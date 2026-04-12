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    Carsten Stork

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    South32 profitiert vom Aluminium-Schock – Angebotsausfall treibt Rohstoffaktien

    Die Aktie von South32 konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 4,12 % bei 4,60 australischen Dollar an der ASX. Bereits in der Vorwoche hatte die Aktie rund 9 % gewonnen, was die aktuelle Dynamik …

    Carsten Stork - South32 profitiert vom Aluminium-Schock – Angebotsausfall treibt Rohstoffaktien
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von South32 konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 4,12 % bei 4,60 australischen Dollar an der ASX. Bereits in der Vorwoche hatte die Aktie rund 9 % gewonnen, was die aktuelle Dynamik klar unterstreicht.

    Treiber dieser Bewegung ist vor allem der Aluminiumsektor. Im Zuge der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten wurden zwei bedeutende Aluminiumproduzenten getroffen, die gemeinsam einen erheblichen Anteil an der globalen Produktion ausmachen sollen. Schätzungen zufolge könnten mehr als 10 % der weltweiten Kapazität betroffen sein. Dieser Angebotsausfall sorgt für steigende Preise und unterstützt entsprechend Produzenten wie South32.

    Das Unternehmen profitiert damit direkt von der veränderten Angebotsstruktur im Markt. Gerade in einem Umfeld, in dem Rohstoffe zunehmend auch geopolitisch geprägt sind, gewinnen Produzenten mit stabiler Produktion und globaler Diversifikation zusätzlich an Bedeutung.

    Auch die Einschätzungen von Analystenseite unterstreichen das positive Umfeld für Minenwerte. Der Fokus liegt aktuell klar auf Basismetallen und strategischen Rohstoffen, die strukturell von Angebotseinschränkungen und langfristiger Nachfrage profitieren.

    Gleichzeitig bleibt das übergeordnete Risiko eines globalen Abschwungs bestehen. Steigende Energiepreise könnten über höhere Inflation auf die Weltwirtschaft drücken und damit die Nachfrage nach Industriemetallen belasten. Dieses Szenario ist aktuell zwar nicht eingepreist, bleibt aber ein wichtiger Faktor im Hintergrund.

    Fazit:

    South32 zeigt eine klare Aufwärtsdynamik und profitiert direkt vom aktuellen Angebotsengpass im Aluminiumsektor. Die Kombination aus geopolitischem Rückenwind und strukturell starker Nachfrage spricht für ein weiterhin positives Setup. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch anfällig für makroökonomische Risiken, insbesondere im Falle einer globalen Wachstumsabschwächung.

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