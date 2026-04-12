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    Carsten Stork

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    Baumwolle bricht aus – starkes Momentum nach langer Seitwärtsphase

    Der Baumwolle-Future konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von +3,26 % bei 73,22 US-Cent. Damit setzt sich die starke Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort und der Markt erreicht das höchste …

    Carsten Stork - Baumwolle bricht aus – starkes Momentum nach langer Seitwärtsphase
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Baumwolle-Future konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von +3,26 % bei 73,22 US-Cent. Damit setzt sich die starke Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort und der Markt erreicht das höchste Niveau seit längerer Zeit.

    Besonders bemerkenswert ist der Ausbruch aus der zuvor monatelangen Seitwärtsrange. Über einen langen Zeitraum bewegte sich Baumwolle in einer engen Spanne zwischen 60 und 70 US-Cent, bevor es seit Anfang März zu einer dynamischen Trendbewegung kam. Seit dem Tief Anfang März hat der Markt mittlerweile über 14 % zugelegt – ein klares Zeichen für zunehmendes Momentum.

    Diese Bewegung wird auch durch die Positionierung bestätigt. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money vor kurzem von einer Short- auf eine Long-Position gedreht hat und mittlerweile über 61.000 Kontrakte auf der Long-Seite hält. Dieser deutliche Stimmungswechsel ist ein zentraler Treiber der aktuellen Rally und unterstreicht die strukturelle Stärke des Marktes.

    Fundamental erhält Baumwolle zusätzliche Unterstützung durch steigende Energiepreise. Höhere Ölpreise verteuern synthetische Fasern wie Polyester und erhöhen damit die Attraktivität von Baumwolle als Alternative. Gleichzeitig sorgen Wetterrisiken in wichtigen Anbaugebieten für zusätzliche Unsicherheit auf der Angebotsseite.

    Auch saisonal bleibt das Setup klar unterstützend. Historisch zeigt der Baumwolle-Future bis Ende April eine positive Tendenz, was die aktuelle Aufwärtsbewegung zusätzlich untermauert.

    Insgesamt ergibt sich ein sehr klares Bild: technischer Ausbruch, starke Positionierung und unterstützende Fundamentaldaten treffen auf eine positive saisonale Phase.

    Fazit:

    Der Baumwolle-Future zeigt eine überzeugende Aufwärtsdynamik nach dem Ausbruch aus einer langen Seitwärtsphase. Die klare Long-Positionierung des Managed Money sowie die positive Saisonalität sprechen für weiteres Potenzial. Das Setup bleibt klar konstruktiv mit Chancen auf eine Fortsetzung der Bewegung.


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