Zucker unter Druck – Überangebot und schwache Saisonalität dominieren den Markt

Der Zucker-Future (ICE US #11) hat in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich nachgegeben und schloss mit einem Minus von 8,33 % bei 13,75 US-Cent. Damit setzt sich die klare Abwärtsbewegung der letzten Wochen fort und der Markt nähert sich wieder den Tiefs aus dem Februar im Bereich von rund 13,5 US-Cent.



Auffällig ist dabei die wiederkehrende Struktur: Jede kurzfristige Erholung wird konsequent verkauft. Genau dieses Verhalten spricht für ein schwaches Marktumfeld, in dem es aktuell an nachhaltiger Nachfrage fehlt, um eine Gegenbewegung zu etablieren.



Fundamental bleibt das Bild klar belastend. Die Erwartungen an ein globales Überangebot haben sich weiter verfestigt, insbesondere durch steigende Produktion in Indien und Brasilien sowie die Aussicht auf höhere Exporte. Diese Entwicklung sorgt für anhaltenden Druck auf die Preise und verhindert bislang eine nachhaltige Stabilisierung.



Interessant ist jedoch die Entwicklung in der Positionierung. Das Managed Money hat seine Short-Positionen in den vergangenen Wochen massiv reduziert und hält aktuell nur noch etwas über 70.000 Kontrakte auf der Short-Seite, nachdem es im Februar noch über 250.000 Kontrakte waren. Dieser Abbau hat den initialen Aufwärtsimpuls ausgelöst, jedoch fehlt aktuell die Anschlussdynamik, da neue Käufer bislang nicht in ausreichendem Maße in den Markt kommen.



Auch saisonal bleibt das Umfeld negativ. Historisch tendiert der Zucker-Future bis in den Frühsommer hinein schwächer, was die aktuelle Abwärtsbewegung zusätzlich unterstützt.



Fazit:



Der Zucker-Future befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend, geprägt von Überangebot, fehlender Nachfrage und negativer Saisonalität. Der Abbau der Short-Positionen hat zwar kurzfristig Stabilisierungspotenzial geschaffen, bislang fehlt jedoch die notwendige Anschlussdynamik. Das Setup bleibt damit vorerst bearish.

