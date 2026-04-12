Mais unter Druck – starke Positionierung trifft auf kurzfristigen Gegenwind

Der Mais-Future an der CBOT setzte seine Schwäche in der vergangenen Handelswoche fort und verlor 2,49 %. Der Wochenschluss lag bei 440,75 US-Cent. Damit bleibt der Markt kurzfristig unter Druck, nachdem er in den vergangenen Wochen keine nachhaltige Aufwärtsdynamik entwickeln konnte.



Fundamental dominieren aktuell vor allem Angebotsfaktoren das Marktgeschehen. Die jüngsten USDA-Daten deuten weiterhin auf eine komfortable Versorgungslage hin, sowohl in den USA als auch global. Gleichzeitig sorgen verbesserte Wetterbedingungen in wichtigen Anbauregionen für Entspannung. Erwartete Regenfälle in den US-Plains erleichtern die Aussaat und wirken zusätzlich preisdämpfend.



Auch die Nachfrageimpulse bleiben bislang begrenzt. Zwar wurden zuletzt neue Exportverkäufe gemeldet, und die Exportzahlen liegen insgesamt über dem Vorjahresniveau, dennoch reichen diese Impulse aktuell nicht aus, um den Markt nachhaltig zu stützen.



Auffällig bleibt jedoch die Positionierung. Das Managed Money ist weiterhin massiv auf der Long-Seite engagiert und hält über 290.000 Kontrakte. Diese hohe Long-Positionierung unterstreicht die grundsätzlich bullishe Markterwartung institutioneller Investoren und bildet eine wichtige Grundlage für mögliche Aufwärtsbewegungen.



Zusätzlich liefert die Saisonalität ein klares Signal. Historisch zeigt der Mais-Future bis Mitte beziehungsweise Ende Juni eine positive Tendenz, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Schwächephase eher eine Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtsszenarios sein könnte.



Insgesamt ergibt sich ein typisches Bild für den Maismarkt: kurzfristiger Druck durch Angebot und Wetter trifft auf eine strukturell starke Positionierung und unterstützende saisonale Faktoren.



Fazit:



Der Mais-Future bleibt kurzfristig unter Druck, zeigt jedoch weiterhin ein konstruktives Gesamtbild. Die starke Long-Positionierung und die positive Saisonalität sprechen für Aufwärtspotenzial in den kommenden Wochen. Entscheidend wird sein, wann sich die Nachfrageimpulse und die saisonalen Effekte stärker im Markt durchsetzen.

