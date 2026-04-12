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    Carsten Stork

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    Uran stabilisiert sich auf hohem Niveau – ETF baut technische Basis auf

    Der Global X Uranium ETF konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 4,28 % bei 50,94 US-Dollar. Damit setzt sich die Stabilisierung nach der Korrekturphase im März fort und der Markt zeigt erste Anzeichen …

    Carsten Stork - Uran stabilisiert sich auf hohem Niveau – ETF baut technische Basis auf
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Global X Uranium ETF konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 4,28 % bei 50,94 US-Dollar. Damit setzt sich die Stabilisierung nach der Korrekturphase im März fort und der Markt zeigt erste Anzeichen einer erneuten Aufwärtsdynamik.

    Die Entwicklung wird weiterhin klar vom zugrunde liegenden Uranmarkt getragen. Der Spotpreis hält sich stabil im Bereich um 85 US-Dollar je Pfund und bleibt damit deutlich über den Niveaus des Vorjahres. Nach der starken Rallye bis über 100 US-Dollar zu Beginn des Jahres hat sich der Markt nun in einer höheren Range etabliert, was strukturell als konstruktiv zu werten ist.

    Genau diese Stabilität beginnt sich nun auch im ETF abzubilden. Nach der Korrektur von den Hochs im Bereich über 60 US-Dollar hat sich der ETF im Bereich um 50 US-Dollar stabilisiert. Diese Zone fungiert aktuell als wichtige Unterstützung und bildet die Grundlage für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

    Auch technisch zeigt sich eine Verbesserung. Momentum-Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die kurzfristige Schwächephase abschwächt und erste Käufer wieder in den Markt zurückkehren. Der ETF schafft es aktuell, sich oberhalb der 50-Dollar-Marke zu halten und die Rücksetzer werden zunehmend gekauft.

    Insgesamt ergibt sich damit ein klassisches Bild einer Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Der Markt ist nicht mehr in der impulsiven Rallyephase, aber auch weit davon entfernt, in einen strukturellen Abwärtstrend überzugehen.

    Fazit:

    Der Uranmarkt bleibt strukturell stark und der ETF beginnt, diese Stärke wieder in eine stabilere Aufwärtsbewegung zu übersetzen. Die erfolgreiche Verteidigung der 50-Dollar-Zone ist dabei ein wichtiger technischer Faktor. Das Setup bleibt insgesamt konstruktiv mit Potenzial für eine Fortsetzung der Bewegung.

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