Weizen unter Druck – steigende Lagerbestände belasten den Markt

Der Weizen-Future an der CBOT hat in der vergangenen Handelswoche deutlich nachgegeben und schloss mit einem Minus von 4,64 % bei 570 US-Cent. Damit verzeichnet der Markt den stärksten Wochenverlust seit mehreren Monaten und bestätigt die aktuell klare Abwärtsdynamik.



Die Entwicklung wurde vor allem durch die jüngsten USDA-Daten ausgelöst. Der Bericht signalisiert eine deutliche Ausweitung der globalen Lagerbestände, insbesondere durch höhere Ernteprognosen in Russland und der Europäischen Union. Dieses Bild eines gut versorgten Marktes wirkt klar belastend auf die Preise und erklärt die anhaltende Schwäche im Wochenverlauf.



Auch fundamental zeigt sich aktuell wenig Unterstützung. Verbesserte Wetterbedingungen in wichtigen Anbaugebieten sorgen für Entspannung auf der Angebotsseite und verstärken den Druck zusätzlich. Zwar bestehen weiterhin Risiken durch mögliche Düngerengpässe und regionale Trockenheit, diese Faktoren werden derzeit jedoch vom Markt kaum eingepreist.



Ein Blick auf die Positionierung bestätigt das negative Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen leicht ausgebaut und hält aktuell über 18.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese Entwicklung signalisiert eine zunehmende Skepsis institutioneller Investoren und verstärkt die bestehende Abwärtsbewegung.



Auch saisonal bleibt das Umfeld belastend. Historisch tendiert der Weizen-Future bis in den Sommer hinein schwächer, was die aktuelle Marktrichtung zusätzlich unterstützt.



Fazit:



Der Weizen-Future befindet sich aktuell in einer klaren Abwärtsphase, getrieben von steigenden globalen Lagerbeständen, verbesserter Angebotslage und zunehmender Short-Positionierung. In Kombination mit der negativen Saisonalität bleibt das Setup kurzfristig bearish. Entscheidend wird sein, ob sich in den kommenden Wochen neue Risiken auf der Angebotsseite entwickeln, die eine Stabilisierung einleiten könnten.

