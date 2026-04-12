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    Carsten Stork

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    Silber stabilisiert sich nach massiver Korrektur – Markt sucht neue Range

    Der Silber-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 3,93 % bei 76,025 US-Dollar je Unze. Damit setzt sich die Erholung nach der starken Korrektur der vergangenen Monate fort, auch wenn …

    Carsten Stork - Silber stabilisiert sich nach massiver Korrektur – Markt sucht neue Range
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Silber-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 3,93 % bei 76,025 US-Dollar je Unze. Damit setzt sich die Erholung nach der starken Korrektur der vergangenen Monate fort, auch wenn der Markt seit dem Hoch Ende Januar weiterhin rund 37,5 % unter Druck steht. Auf Jahressicht liegt Silber dennoch wieder rund 7 % im Plus.

    Die aktuelle Bewegung deutet darauf hin, dass der Markt beginnt, eine neue Handelsrange auszubilden. Nach den extremen Ausschlägen der letzten Wochen scheint sich die Dynamik etwas zu beruhigen, was typisch für eine Phase der Neuorientierung ist.

    Fundamental wurde die Erholung zuletzt durch einen schwächeren US-Dollar sowie steigende Erwartungen an mögliche Zinssenkungen unterstützt. Gleichzeitig bleibt das Umfeld jedoch anspruchsvoll. Die Inflation ist weiterhin erhöht, und geopolitische Entwicklungen sorgen für ein wechselhaftes Sentiment, das kurzfristig immer wieder zu starken Bewegungen führen kann.

    Ein entscheidender Faktor bleibt die Positionierung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen in den vergangenen Monaten massiv reduziert, hält aber weiterhin rund 22.417 Kontrakte auf der Long-Seite. Das zeigt, dass die strukturelle Unterstützung durch institutionelle Investoren nachgelassen hat, aber noch nicht vollständig verschwunden ist.

    Auch aus saisonaler Sicht ergibt sich ein eher belastendes Bild. Historisch tendiert der Silberpreis bis in den Frühsommer hinein schwächer, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Aufwärtsbewegungen zunächst begrenzt bleiben.

    Fazit:

    Silber zeigt nach der starken Korrektur erste Stabilisierungstendenzen und beginnt, eine neue Trading-Range auszubilden. Die Erholung wird durch makroökonomische Faktoren unterstützt, bleibt jedoch anfällig aufgrund schwacher Saisonalität und reduzierter Positionierung. Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bearishes Szenario mit erhöhter Volatilität.

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