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    Carsten Stork

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    AUD/USD mit starker Rally – Positionierung und Saisonalität liefern Rückenwind

    Der Austral-Dollar konnte in der vergangenen Handelswoche eine außergewöhnlich starke Performance zeigen und legte um +2,36 % zu. Der Wochenschluss lag bei 0,7057 und damit klar über den Niveaus der Vorwochen. Für eine Währung ist eine Bewegung in …

    Carsten Stork - AUD/USD mit starker Rally – Positionierung und Saisonalität liefern Rückenwind
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Austral-Dollar konnte in der vergangenen Handelswoche eine außergewöhnlich starke Performance zeigen und legte um +2,36 % zu. Der Wochenschluss lag bei 0,7057 und damit klar über den Niveaus der Vorwochen. Für eine Währung ist eine Bewegung in dieser Größenordnung bemerkenswert und unterstreicht die aktuell hohe Dynamik im Markt.

    Die Aufwärtsbewegung erfolgte vor dem Hintergrund einer kurzfristigen Entspannung im geopolitischen Umfeld sowie einer spürbaren Abschwächung des US-Dollars. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld jedoch fragil, da die Unsicherheiten rund um den Nahostkonflikt weiterhin bestehen und jederzeit neue Volatilität auslösen können.

    Besonders auffällig bleibt die Positionierung. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money weiterhin klar auf der Long-Seite engagiert ist und über 70.000 Kontrakte hält. Diese stabile und ausgeprägte Long-Positionierung signalisiert, dass institutionelle Investoren weiterhin von steigenden Kursen ausgehen und die Bewegung aktiv unterstützen.

    Fundamental profitiert der Austral-Dollar zusätzlich von seinem Status als rohstoffnahe Währung. Steigende Energiepreise sowie generell festere Rohstoffmärkte wirken unterstützend, während die vergleichsweise höheren Zinsen in Australien ebenfalls einen positiven Beitrag leisten.

    Auch aus saisonaler Sicht beginnt nun eine interessante Phase. Historisch tendiert der Austral-Dollar in Richtung Jahresende zur Stärke, was das aktuelle Setup zusätzlich unterstützt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Bewegung nicht nur kurzfristiger Natur ist.

    Insgesamt ergibt sich damit ein konstruktives Gesamtbild: starke Momentumbewegung, unterstützende Positionierung und positive saisonale Tendenz treffen auf ein weiterhin unsicheres geopolitisches Umfeld.

    Fazit:

    Der AUD/USD zeigt eine klare Aufwärtsdynamik mit starker Unterstützung durch Positionierung und Saisonalität. Trotz der bestehenden geopolitischen Risiken bleibt das Setup konstruktiv und spricht für weiteres Potenzial auf der Oberseite. Entscheidend wird sein, ob die aktuelle Stärke auch über die kommenden Wochen hinweg gehalten werden kann.

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