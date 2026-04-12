Röttgen
Seeblockade von Meerenge 'überfällig'
- Röttgen begrüßt US-Blockade der Hormusstraße
- Trump kündigt Sperre der Meerenge mit US-Marine an
- China hat Interesse an freier Passage durch Hormus
BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hält die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Seeblockade der Straße von Hormus durch die US-Marine für überfällig. "Für die USA und fast den ganzen Rest der Welt ist es unabdingbar, dass das iranische Regime nicht die Kontrolle über die Straße von Hormus behält", sagte Röttgen der "Rheinischen Post". "Dass die USA dem Regime nun selber die Nutzung und die für das Regime unerlässlichen Einnahmen daraus abschneiden, ist überfällig", betonte Röttgen.
Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Trump eine Seeblockade der Straße von Hormus angekündigt. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. "Die Blockade wird in Kürze beginnen." Der Iran ist einer der größten Ölproduzenten der Welt, und dementsprechend ist die Straße von Hormus auch für Teheran enorm wichtig, um seine Ölexporte an die internationalen Märkte zu bringen.
Röttgen sieht nun auch China gefragt. Dorthin gehe im Wesentlichen das iranische Öl. "Für China besteht nun ein starkes Motiv, sich ebenfalls für eine freie Passage durch die Straße von Hormus einzusetzen", sagte der CDU-Politiker./shy/DP/he
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.
Wo lebst du denn? Der mit Abstand zweitgrößte Verlierer (nach der Ukraine obvsly) ist Russland. Die russische Industrie wird nicht nach und nach auf Krieg getrimmt, sie ist schon eine Weile in dem Modus, mit dem sich Russland aktuell von innen selbst zerstört. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass wir es jemals mit Russland zu tun haben werden. Garant dafür ist aber der Bestand der Ukraine als Verbündeter. Und Russland ist im Boot mit Iran und China. Trump ist Segler, der treibt mal hier mal da hin und nimmt mit seiner Mischpoke jeden Windfall-Profit mit (sry, hier müsste eigentlich "illegalen Insiderdeal" stehen). Und auch er schadet Amerika, wenn auch aktuell nur den 99%, die nicht in der Ölindustrie arbeiten.