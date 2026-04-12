Trump verteidigt drastische Drohung gegen Iran
- Trump verteidigt Drohung, eine ganze Zivilisation
- Ultimatum zur Blockade der Straße von Hormus
- Internationale Kritik und Forderungen nach Untersuchung
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine drastische Drohung gegen den Iran, "eine ganze Zivilisation" auszulöschen, verteidigt. In einem Interview des US-Senders Fox News sagte Trump: "Ich bin einverstanden mit dieser Aussage." Sie habe die Führung in Teheran schließlich an den Verhandlungstisch gebracht.
Iran habe "keine Karten mehr", behauptete der US-Präsident weiter, Marine und Luftwaffe des Landes seien "komplett zerstört". Teheran werde auch nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen letztlich zurückkommen und "alles geben müssen, was wir wollen". Und das sei, so Trump, nicht 90 oder 95 Prozent - "Ich habe ihnen gesagt, ich will alles."
Trumps Äußerungen stehen im Zusammenhang mit der jüngsten Eskalation im Streit um Irans Atomprogramm und seiner Ankündigung, die Straße von Hormus von der US-Marine vollständig blockieren zu lassen. Trump hatte dem Iran ein Ultimatum gesetzt, den freien Schiffsverkehr wieder zu ermöglichen. Die Verhandlungen endeten am frühen Sonntagmorgen ohne Einigung.
Trumps Worte: "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen"
Anfang April hatte Trump auf der Plattform Truth Social geschrieben: "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren." Die Drohung hatte international scharfe Kritik ausgelöst. Mehrere Demokraten im US-Kongress forderten Untersuchungen mit Blick auf eine mögliche Amtsenthebung. Auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hatte die Aussage als möglichen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt. Papst Leo XIV. bezeichnete Drohungen gegen die Zivilbevölkerung als "nicht akzeptabel"./hae/DP/he
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.
Wo lebst du denn? Der mit Abstand zweitgrößte Verlierer (nach der Ukraine obvsly) ist Russland. Die russische Industrie wird nicht nach und nach auf Krieg getrimmt, sie ist schon eine Weile in dem Modus, mit dem sich Russland aktuell von innen selbst zerstört. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass wir es jemals mit Russland zu tun haben werden. Garant dafür ist aber der Bestand der Ukraine als Verbündeter. Und Russland ist im Boot mit Iran und China. Trump ist Segler, der treibt mal hier mal da hin und nimmt mit seiner Mischpoke jeden Windfall-Profit mit (sry, hier müsste eigentlich "illegalen Insiderdeal" stehen). Und auch er schadet Amerika, wenn auch aktuell nur den 99%, die nicht in der Ölindustrie arbeiten.