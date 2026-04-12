Irans Präsident
US-'Doppelstandards' größtes Hindernis für Einigung
- Doppelstandards der USA sind größtes Hindernis
- Iran grundsätzlich bereit für faires Abkommen
- Telefonat mit Putin ohne nähere Erläuterungen
TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian bezeichnete die angeblichen Doppelstandards der USA als das größte Hindernis für eine Einigung im derzeitigen Konflikt. "Bei den Verhandlungen in Islamabad waren das anhaltende Festhalten der USA an Doppelstandards sowie ihr machtpolitischer Anspruch das größte Hindernis", sagte Peseschkian in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie das iranische Präsidialamt mitteilte. Nähere Erläuterungen machte er dazu demnach nicht.
Der Iran ist laut Peseschkian grundsätzlich zu einem fairen Abkommen bereit, um so einen dauerhaften Frieden in der Region zu ermöglichen. "Eine Einigung ist auch durchaus machbar, nur müssen sich die USA an die international anerkannten Vorschriften und das Völkerrecht halten", so der Präsident laut der Mitteilung./vee/DP/he
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.
Wo lebst du denn? Der mit Abstand zweitgrößte Verlierer (nach der Ukraine obvsly) ist Russland. Die russische Industrie wird nicht nach und nach auf Krieg getrimmt, sie ist schon eine Weile in dem Modus, mit dem sich Russland aktuell von innen selbst zerstört. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass wir es jemals mit Russland zu tun haben werden. Garant dafür ist aber der Bestand der Ukraine als Verbündeter. Und Russland ist im Boot mit Iran und China. Trump ist Segler, der treibt mal hier mal da hin und nimmt mit seiner Mischpoke jeden Windfall-Profit mit (sry, hier müsste eigentlich "illegalen Insiderdeal" stehen). Und auch er schadet Amerika, wenn auch aktuell nur den 99%, die nicht in der Ölindustrie arbeiten.