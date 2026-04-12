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    Irans Präsident

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    US-'Doppelstandards' größtes Hindernis für Einigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Doppelstandards der USA sind größtes Hindernis
    • Iran grundsätzlich bereit für faires Abkommen
    • Telefonat mit Putin ohne nähere Erläuterungen
    Irans Präsident - US-'Doppelstandards' größtes Hindernis für Einigung
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian bezeichnete die angeblichen Doppelstandards der USA als das größte Hindernis für eine Einigung im derzeitigen Konflikt. "Bei den Verhandlungen in Islamabad waren das anhaltende Festhalten der USA an Doppelstandards sowie ihr machtpolitischer Anspruch das größte Hindernis", sagte Peseschkian in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie das iranische Präsidialamt mitteilte. Nähere Erläuterungen machte er dazu demnach nicht.

    Der Iran ist laut Peseschkian grundsätzlich zu einem fairen Abkommen bereit, um so einen dauerhaften Frieden in der Region zu ermöglichen. "Eine Einigung ist auch durchaus machbar, nur müssen sich die USA an die international anerkannten Vorschriften und das Völkerrecht halten", so der Präsident laut der Mitteilung./vee/DP/he





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