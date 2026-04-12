Schwarz-Rot darf nicht 'Ampel 2.0' werden

Wo lebst du denn? Der mit Abstand zweitgrößte Verlierer (nach der Ukraine obvsly) ist Russland. Die russische Industrie wird nicht nach und nach auf Krieg getrimmt, sie ist schon eine Weile in dem Modus, mit dem sich Russland aktuell von innen selbst zerstört. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass wir es jemals mit Russland zu tun haben werden. Garant dafür ist aber der Bestand der Ukraine als Verbündeter. Und Russland ist im Boot mit Iran und China. Trump ist Segler, der treibt mal hier mal da hin und nimmt mit seiner Mischpoke jeden Windfall-Profit mit (sry, hier müsste eigentlich "illegalen Insiderdeal" stehen). Und auch er schadet Amerika, wenn auch aktuell nur den 99%, die nicht in der Ölindustrie arbeiten.





Und: Da ich seinerzeit Wehrdienst geleistet habe, hab ich auch kein Problem damit heute zu melden, falls ich oder mein Sohn mal 3 Monate das Land verlassen will (was bei mir ohnehin nicht vorkommen wird und er meldets halt einfach und geht hin wo er Bock hat und gut is).