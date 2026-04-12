Schulze warnt
Schwarz-Rot darf nicht 'Ampel 2.0' werden
- Schulze fordert rasche Entlastung für Autofahrer
- Aussetzung der CO2-Abgabe würde etwa 16 Cent pro Liter
- Koalition unter Druck Preise an Zapfsäulen senken
BERLIN (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze warnt die Bundesregierung eindringlich vor Streit und fordert rasche Entlastungen insbesondere für Autofahrer. Was Deutschland jetzt am wenigsten brauche, sei Streit in der Bundesregierung, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".
"Wir brauchen jetzt Lösungen, gesprochen ist genug", betonte Schulze. Er mahnte mit Blick auf öffentlich ausgetragenen Streit über Entlastungsmaßnahmen und auf die Vorgängerkoalition zugleich: "Wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht zu einer Ampel 2.0 werden in Deutschland."
Die schwarz-rote Regierungskoalition diskutierte am Wochenende in unterschiedlichen Runden über Fortschritte beim Thema Energiepreise und bei den anstehenden Sozial- und Steuerreformen. Schulze sieht die Koalition dabei unter Entscheidungsdruck. Die Preise an den Zapfsäulen müssten rasch reduziert werden. Maßnahmen, die Wochen oder Monate dauerten, würden aktuell niemand weiterhelfen.
Forderung nach Aussetzung der CO2-Abgabe
Schulze sprach sich dafür aus, die CO2-Abgabe für eine gewisse Zeit auszusetzen. Dies würde 16 Cent je Liter bedeuten. Dann müsse aber auch das Bundeskartellamt seine Arbeit machen und dies kontrollieren.
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt forderte ebenfalls eine Aussetzung der CO2-Abgabe. Darin seien auch alle ostdeutschen Regierungschefs parteiübergreifend einig, sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Er mahnte, die Menschen erwarteten ein abgestimmtes und gemeinsames Handeln der Bundesregierung. Voigt stellte sich zugleich hinter Reiche und nannte sie eine "Stimme der Vernunft". Reiche habe eine "berechtigte Anmerkung" gemacht./shy/DP/he
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.
Wo lebst du denn? Der mit Abstand zweitgrößte Verlierer (nach der Ukraine obvsly) ist Russland. Die russische Industrie wird nicht nach und nach auf Krieg getrimmt, sie ist schon eine Weile in dem Modus, mit dem sich Russland aktuell von innen selbst zerstört. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass wir es jemals mit Russland zu tun haben werden. Garant dafür ist aber der Bestand der Ukraine als Verbündeter. Und Russland ist im Boot mit Iran und China. Trump ist Segler, der treibt mal hier mal da hin und nimmt mit seiner Mischpoke jeden Windfall-Profit mit (sry, hier müsste eigentlich "illegalen Insiderdeal" stehen). Und auch er schadet Amerika, wenn auch aktuell nur den 99%, die nicht in der Ölindustrie arbeiten.