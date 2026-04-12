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    Netanjahu besucht Südlibanon und kündigt weitere Kämpfe an

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu besucht Südlibanon und kündigt Fortsetzung
    • Sicherheitszone soll Invasionsbedrohung aus dem Libanon
    • Israel plant Kontrolle bis zum Litani-Fluss im Süden
    Netanjahu besucht Südlibanon und kündigt weitere Kämpfe an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Südlibanon besucht und eine Fortsetzung der Kämpfe mit der libanesischen Hisbollah-Miliz angekündigt. "Der Krieg dauert an, auch innerhalb der Sicherheitszone im Libanon", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Er sei gemeinsam mit dem Verteidigungsminister Israel Katz und Generalstabschef Ejal Zamir im südlichen Abschnitt des Nachbarlands gewesen. Der genaue Ort wurde dabei nicht angegeben.

    Israels Armee habe "dank dieser Sicherheitszone die Invasionsbedrohung aus dem Libanon vereitelt", sagte der Regierungschef. Er sprach von "großen Erfolgen" auch im Kampf gegen den Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israels Norden, sagte aber, es gebe "noch Arbeit zu tun".

    Verteidigungsminister Katz hatte im vergangenen Monat angekündigt, Israel wolle bis auf weiteres das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren. Bereits nach dem ersten Libanon-Krieg 1982 hatte Israel im Süden des Libanons eine sogenannte Sicherheitszone eingerichtet. Erst 2000 zogen sich die letzten israelischen Soldaten nach fortwährenden Verlusten aus dem Gebiet zurück./le/DP/he





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