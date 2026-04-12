Magyar nach Wahl in Ungarn 'optimistisch'

BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarns Oppositionsführer Peter Magyar hat sich kurz nach dem Ende der Parlamentswahl in Ungarn optimistisch in Hinsicht auf einen Wahlsieg seiner Tisza-Partei gezeigt. "Wir kennen die Prognosen und wir wissen um die hohe Wahlbeteiligung", sagte er vor tausenden Anhängern in Budapest. "Auf dieser Basis sind wir optimistisch, aber auch vorsichtig." Er bat seine Wähler um Geduld.

Ein Wahlsieg Magyars im Ausmaß der Vorhersagen würde die Abwahl des Rechtspopulisten Viktor Orban bedeuten, der 16 Jahre lang zunehmend autoritär in Ungarn regierte. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen seitens der Wahlkommission wird erst am späteren Abend gerechnet. Magyar wollte sich gegen 22.30 Uhr erneut an die Öffentlichkeit wenden.