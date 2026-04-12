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    Macron zu Ungarn-Wahl

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    Gemeinsam souveränes Europa antreiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron ruft zur Zusammenarbeit für ein souveränes Europa
    • Macron gratuliert Oppositionsführer Peter Magyar
    • Orban gesteht Niederlage Barrot prangert Rechtsverfall an
    Macron zu Ungarn-Wahl - Gemeinsam souveränes Europa antreiben
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel ruft nach der Parlamentswahl in Ungarn dazu auf, gemeinsam an einem souveräneren Europa zu arbeiten. Er habe Oppositionsführer Peter Magyar angerufen, um ihm zu gratulieren, schrieb Macron auf X. Frankreich begrüße den Sieg der demokratischen Teilhabe. Macron schrieb auch von einem Sieg für Ungarn in Europa und dass das ungarische Volk an den Werten der Europäischen Union festhalte. Er ergänzte: "Lasst uns gemeinsam ein souveräneres Europa vorantreiben - für die Sicherheit unseres Kontinents, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Demokratie."

    Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot kommentierte: "Das ungarische Volk hat entschieden, einen Schlussstrich unter eine Macht zu ziehen, die sich zulasten der europäischen Souveränität in der Zerschlagung des Rechtsstaates und von Grundfreiheiten, Desinformation und Absprachen mit Russland verirrt hat." Zuvor hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden./rbo/DP/zb





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