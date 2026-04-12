Magyars Tisza-Partei mit Zweidrittelmehrheit in Ungarn
Für Sie zusammengefasst
- Tisza-Partei unter Peter Magyar erreicht Zweidrittel
- Auszählung bei 84,91 Prozent der Wahllokale vermeldet
- Tisza kommt auf 138 von 199 Mandaten nach Auszählung
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BUDAPEST (dpa-AFX) - Die Tisza-Partei des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar hat nach Berechnungen der Wahlkommission eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament erreicht. Nach Auszählung von 84,91 Prozent der Wahllokale kommt Tisza auf 138 von 199 Mandaten./gm/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen