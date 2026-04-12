LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens Premierminister Keir Starmer sieht den Wahlsieg des bisherigen Oppositionsführers Peter Magyar in Ungarn als historisch für die Demokratie in Europa an. "Das ist ein historischer Moment, nicht nur für Ungarn, sondern für die europäische Demokratie", teilte Starmer in einem X-Beitrag mit. Er freue sich darauf, mit Magyar "für die Sicherheit und den Wohlstand unserer beiden Länder zu arbeiten". Zuvor hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden. Magyars Tisza-Partei hat nach Berechnungen der Wahlkommission eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament erreicht./pba/DP/zb



