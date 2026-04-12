Meloni gratuliert Magyar - und dankt Orban für Zusammenarbeit

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat dem bisherigen ungarischen Oppositionsführer Peter Magyar zu seinem Wahlsieg gratuliert. Die italienische Regierung wünsche ihm viel Erfolg bei der Arbeit, schrieb die rechte Regierungschefin bei X. Sie bedankte sich in dem Post aber auch bei ihrem "Freund" Viktor Orban für die intensive Zusammenarbeit der vergangenen Jahre.

Zu dem rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Ungarns pflegte Meloni über die Jahre gute Beziehungen. Sie sei sich sicher, dass Orban auch aus der Opposition heraus weiterhin seinem Land dienen werde, schrieb Meloni weiter.

Italien und Ungarn sind nach ihren Worten "Nationen, die durch ein tiefes Band der Freundschaft verbunden sind". Meloni zeigte sich nach der Parlamentswahl in Ungarn überzeugt, die beiden Länder würden "weiterhin in konstruktivem Geist im Interesse unserer Völker sowie der gemeinsamen Herausforderungen auf europäischer und internationaler Ebene zusammenarbeiten"./rme/DP/zb



