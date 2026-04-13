100 % Gewinn-Potenzial im Blick: Die Verdopplungschance bei Vidac Pharma im Vergleich zu Bayer und Evotec

Auch im Frühjahr 2026 ist die Spannung bei den Aktien groß. Die Verwerfungen durch die geopolitischen Krisen waren und sind immer noch groß und weiterhin präsent. Während Schwergewichte wie Bayer mühsam versuchen, ihre juristischen Altlasten …



