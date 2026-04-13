Ölpreis gibt CleanTech-Aktien Rückenwind! Nordex, Plug Power, dynaCERT! CleanTech-Aktien sind derzeit gefragt wie lange nicht mehr. So hat die Nordex-Aktie seit dem Beginn des Angriffs der USA auf den Iran über 30 % zulegen können. Ein Newsfeuerwerk und positive Analystenkommentare sorgen weiter für Rückenwind. Bei …



