Neuer Streik der Lufthansa-Piloten - Ausfälle am Montag und Dienstag

Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa in diesem Jahr. Erst kürzlich kam es wegen Streiks des Kabinenpersonals zu zahlreichen Flugausfällen bei Deutschlands größter Airline.

Hintergrund der aktuellen Piloten-Streiks der Vereinigung Cockpit (VC) sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Die Lufthansa kritisierte, die Streikankündigung der Spartengewerkschaft VC stelle eine völlig neue Stufe der Eskalation dar./sl/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 7,825 auf Lang & Schwarz (12. April 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,16 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,32 %/+18,02 % bedeutet.