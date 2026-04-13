Neuer Streik der Lufthansa-Piloten - Ausfälle am Montag und Dienstag
- Pilotenstreik bei Lufthansa beginnt Montag 00:01 48h
- Eurowings-Flüge nur am Montag von Ausfällen betroffen
- Vierter Streik wegen betrieblicher Rente und Lohn
FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa sind erneut von zahlreichen Flugausfällen in Folge von Streiks betroffen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Montag und Dienstag zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen.
Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline soll am Montag kurz nach Mitternacht um 00.01 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern. Beim Ferienflieger Eurowings sind demnach nur am Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.
Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa in diesem Jahr. Erst kürzlich kam es wegen Streiks des Kabinenpersonals zu zahlreichen Flugausfällen bei Deutschlands größter Airline.
Hintergrund der aktuellen Piloten-Streiks der Vereinigung Cockpit (VC) sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Die Lufthansa kritisierte, die Streikankündigung der Spartengewerkschaft VC stelle eine völlig neue Stufe der Eskalation dar./sl/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 7,825 auf Lang & Schwarz (12. April 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,16 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,32 %/+18,02 % bedeutet.
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.