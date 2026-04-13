CDU-Außenpolitiker
Trumps Seeblockade eher Verhandlungstaktik
- Trumps Androhung einer Seeblockade als Taktik
- Seeblockade würde Handel verteuern und innen schwächen
- Iran unbeeindruckt Auswirkungen auf Waffenruhe unklar
BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hält die Ankündigung einer Seeblockade in der Straße von Hormus durch US-Präsident Donald Trump in erster Linie für eine Verhandlungstaktik. "Präsident Trump kann keine blockierten Handelswege gebrauchen", sagte Hardt der "Rheinischen Post". "Das führt auch in den USA zu steigenden Preisen und schwächt ihn innenpolitisch", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.
"Beide Seiten versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Ich sehe Trumps Äußerungen über eine mögliche US-Blockade eher als Verhandlungstaktik." Außerdem habe man gelernt, "bei ihm nicht jedes Wort sofort als endgültige Festlegung zu verstehen", meinte der CDU-Politiker.
Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hatte Trump eine Seeblockade der Straße von Hormus angekündigt. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. Der Iran gab sich davon unbeeindruckt. Es war zunächst unklar, was die Drohung für die seit Mittwoch geltende Waffenruhe bedeutet./mi/DP/zb
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Was immer noch nicht so richtig auf dem Öl-Radar in den Medien ist ist das die Ukraine die russischen Ölhäfen fleißig in die Luft jagt. Die Luftabwehr der Russen ist anscheinend total überfordert, und die Exportkapazität sinkt andauernd.
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.