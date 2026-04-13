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    US-Militär tötet fünf angebliche Drogenschmuggler im Pazifik

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär tötete fünf Männer bei Bootsangriff
    • Angriff auf zwei mutmaßliche Drogenschmugglerboote
    • Kritiker bezweifeln völkerrechtliche Zulässigkeit
    US-Militär tötet fünf angebliche Drogenschmuggler im Pazifik
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat bei einem Angriff auf zwei mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote im östlichen Pazifik fünf Männer getötet. Die Boote hätten in Verbindung mit dem Drogenhandel gestanden, teilte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom auf der Plattform X mit. Ein Mann habe den Angriff am Samstag überlebt.

    Unter Anordnung der Regierung von US-Präsident Donald Trump geht das Militär seit Herbst vergangenen Jahres mit tödlichen Angriffen gegen Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik vor, auf denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind./rin/DP/zb





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