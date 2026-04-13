Kubas Präsident warnt USA vor militärischer Eskalation

HAVANNA (dpa-AFX) - Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat die USA davor gewarnt, den Konflikt zwischen den beiden Ländern militärisch zu eskalieren. "Wenn das passiert, wird es Kämpfe geben, und es wird einen Widerstand geben, und wir werden uns verteidigen, und wenn wir sterben müssen, werden wir sterben, denn wie unsere Nationalhymne sagt:"Für das Vaterland zu sterben, heißt, zu leben"", sagte Díaz-Canel in einem Interview des US-Senders NBC News.

"Wir wollen keinen Krieg", sagte er weiter und zeigte sich offen für Gespräche mit Washington. Auf die Frage nach zentralen Forderungen der USA - darunter die Freilassung politischer Gefangener, Mehrparteienwahlen sowie die Anerkennung von Gewerkschaften und einer freien Presse - sagte Díaz-Canel, solche Forderungen seien an Kuba nicht gestellt worden. Mit Blick auf das politische System und die verfassungsmäßige Ordnung seien diese Fragen "nicht Gegenstand von Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten". Die Behauptung, Kritiker würden systematisch inhaftiert, bezeichnete er als "große Lüge".