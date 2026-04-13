    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBERDOC Health Technologies AktievorwärtsNachrichten zu UBERDOC Health Technologies
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UberDoc Health Technologies Corp. kündigt bevorstehendes Investoren-Webinar an

    UberDoc Health Technologies Corp. kündigt bevorstehendes Investoren-Webinar an
    Foto: adobe.stock.com

    Boston, MA – 13. April 2026 / IRW-Press / UberDoc Health Technologies Corp. (CSE: APPT, FWB: 4KL0) („UberDoc“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Sean Kearney, Chief Executive Officer, und Dr. Paula Muto, Gründerin und Chief Medical Advisor, am Mittwoch, dem 15. April 2026, um 11:00 Uhr PT / 14:00 Uhr ET in einem Live-Investoren-Webinar eine Einführung in UberDoc geben werden.

     

    Das Webinar wird von Cory Fleck vom Korelin Report moderiert und bietet einen Überblick über den Marktplatz für Direktzahlungen im Healthcare-Bereich von UberDoc, der Patienten direkt mit Tausenden von zertifizierten Fachärzten aus mehr als 55 Fachgebieten verbindet und dabei Vorabpreise sowie einen beschleunigten Zugang zu medizinischer Versorgung ohne Versicherungsintermediäre bietet.

     

    Details zum Webinar

     

    -          Datum: Mittwoch, 15. April 2026 Uhrzeit: 11:00 Uhr PDT / 14:00 Uhr EDT / 20:00 Uhr MESZ Referenten: Sean Kearney, CEO; Dr. Paula Muto, Gründerin und Chief Medical Advisor

    -          Anmeldung: https://event.webinarjam.com/gykm4/register/4634yfo

     

    Hauptthemen

     

    Marktchance: UberDoc zielt auf einen adressierbaren Gesamtmarkt von 1 Billion $ im US-Gesundheitswesen ab und adressiert mehr als 1 Million Ärzte.

     

    Sofortiger Zugang: Die Plattform beseitigt lange Wartezeiten – die bei Facharztterminen durchschnittlich bis zu 90 Tage betragen – sowie erhebliche Verzögerungen bei Überweisungen, indem sie On-Demand-Zugang zu Fachärzten bietet.

     

    KI-gestützte Vermittlung: Eine firmeneigene KI verbindet Patienten sofort mit dem richtigen Facharzt und löst so das Problem der Suche nach dem richtigen Arzt am Anfang des Weges durch das Gesundheitssystem.

     

    Umsatzmodell mit hohen Margen: UberDoc generiert Einnahmen durch Gebühren pro Besuch, SaaS-Abonnements und Unternehmenspartnerschaften, ohne Versicherungsintermediäre.

     

    Skalierbare Plattform: UberDoc betreibt ein kapitalarmes, technologieorientiertes Modell, das für eine schnelle geografische und vertikale Expansion ausgelegt ist.

     

    Marketingvereinbarung mit ITG

     

    Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es die Independent Trading Group Inc. mit Wirkung zum 18. März 2026 (Adresse: Suite 420, 33 Yonge St., Toronto, Ontario, Kanada, M5E 1G4; Kontakt: Jeff Gamble (jeffgamble@itg84.com) zum Market Maker für seine an der Canadian Securities Exchange gehandelten Stammaktien ernannt hat.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UberDoc Health Technologies Corp. kündigt bevorstehendes Investoren-Webinar an Boston, MA – 13. April 2026 / IRW-Press / UberDoc Health Technologies Corp. (CSE: APPT, FWB: 4KL0) („UberDoc“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Sean Kearney, Chief Executive Officer, und Dr. Paula Muto, Gründerin und Chief …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     