Burkhalter Gruppe übertrifft Erwartungen erneut – Top-Jahresbilanz 2025!
Die Burkhalter Gruppe setzt ihren Erfolgskurs fort: 2025 glänzt sie mit Rekordzahlen, gezielten Akquisitionen und einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Klimazielen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Die Burkhalter Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen und übertrifft die Erwartungen erneut.
- Der Gewinn pro Aktie stieg um 7,2 % auf CHF 5.78, das Betriebsergebnis (EBIT) um 6,0 % auf CHF 73.8 Mio. und das Konzernergebnis um 7,3 % auf CHF 61.3 Mio.
- Der Umsatz erhöhte sich um 1,8 % auf CHF 1.207,6 Mio., hauptsächlich durch hohe Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen und Effizienzgewinne.
- Für 2026 plant die Burkhalter Gruppe eine moderate Steigerung des Gewinns pro Aktie und beantragt eine Dividende von CHF 5.20 brutto pro Aktie, eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.
- Das Unternehmen hat im Jahr 2025 mehrere Akquisitionen getätigt, darunter Unternehmen in den Bereichen HLKS, Elektro und Sanitär, um die regionale Präsenz und Fachkompetenz zu stärken.
- Die Burkhalter Gruppe engagiert sich aktiv für Umwelt und Gesellschaft, z.B. durch Sanierungen, den Ersatz fossiler Heizsysteme und die Erweiterung ihrer Klimaziele sowie Zertifizierungen nach ISO-Standards.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Burkhalter Holding ist am 13.04.2026.
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