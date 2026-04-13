DAX-FLASH
Rückschlag wegen gescheiterten Iran-Gesprächen und Seeblockade
- Dax steht zu Wochenbeginn wegen Nahost belastet
- IG taxierte Dax rund 1,2 Prozent tiefer auf 23.507
- Trump ordnete Blockade in Straße von Hormus an
FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Frankfurter Börse dürfte es zu Beginn der Woche wegen der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten wieder deutlich nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 23.507 Punkte. Der Leitindex nähert sich damit seinem Niveau vor dem Kurssprung am vergangenen Mittwoch, als eine vorerst beschlossene Waffenruhe im Iran für einen Kurssprung gesorgt hatte.
Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran und der daraufhin von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade steigen die Ölpreise am Montag wieder in größerem Maße. In der Nacht zog der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent wieder über die Marke von 100 Dollar an. Dies belastete am Montag bereits die Börsen in Asien und dürfte auch hierzulande seine Spuren hinterlassen.
Für diesen Montag hat das US-Militär auf Anordnung von Trump eine Blockade von Schiffen in der Straße von Hormus angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen. Zugleich erläuterte das Militär, dass die Durchfahrt von Schiffen, deren Ziel oder Startpunkt kein iranischer Hafen ist, nicht beeinträchtigt werde. Trump will mit der Hormus-Blockade verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öleinnahmen abschneiden./tih/zb
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Deine Art hier ist nach unten kaum zu toppen.
Wenn man dieses Forum so überfliegt, kann man bereits seit längerem nur noch den Kopf schütteln... was hier hoch gehalten wird, ist ganz üble Zockerei abseits jeglicher seriösen Analyse und selbst rudimentären Grundlagen des Handels am Kapitalmarkt.
DAX.............am "hältdieWaffenRuhetag"