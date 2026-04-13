JEFFERIES stuft Evonik auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 12,20 auf 15,10 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die neu verantwortliche Analystin Helena Xu hob ihre Prognose für das operative Ergebnis für 2026 um 3 Prozent. Der Gegenwind für den Chemiekonzern lasse nach, schrieb sie am Freitagabend. Verkaufsdisziplin stütze die Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin und das Management sei mit einem Dividendenreset Barmittelprobleme angegangen. Mittelfristig bleibt Xu aber skeptisch, was nennenswertes Gewinnpotenzial angeht./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 17,14EUR auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15,10

Kursziel alt: 12,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,10 € , was einem Rückgang von -13,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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