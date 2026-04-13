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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 16 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 16 / 2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 16 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im April 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 16 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Hormel Foods
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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +3,51 % 13.04.
    Sandoz Group
    - 13.04.
    Julius Baer Group
    +5,06 % 13.04.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 13.04.
    Global Net Lease
    +14,06 % 13.04.
    Graco
    +1,21 % 13.04.
    Helios Technologies
    +0,79 % 13.04.
    Aalberts
    +2,45 % 13.04.
    Werner Enterprises
    +1,55 % 13.04.
    North Media
    +6,02 % 13.04.
    UTZ Brands Registered (A)
    +1,52 % 13.04.
    WERELDHAVE BELGIUM
    +7,00 % 13.04.
    CF Bankshares
    +1,25 % 13.04.
    Thornburg Income Builder Opportunities Trust
    +7,87 % 13.04.
    Telia Company
    +7,18 % 13.04.
    Swiss Re
    +5,79 % 14.04.
    American Tower
    +3,31 % 14.04.
    CMB.TECH
    +24,50 % 14.04.
    Kongsberg Gruppen
    +1,50 % 14.04.
    PNC Financial Services Group
    +3,81 % 14.04.
    TX Group
    +2,77 % 14.04.
    ABC Arbitrage
    +6,74 % 14.04.
    J.Jill
    - 14.04.
    Industrivaerden (A)
    +2,12 % 14.04.
    Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust of Benef Interest
    +11,01 % 14.04.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +4,65 % 14.04.
    INVESCO VAN KAM/SH
    +3,88 % 14.04.
    BNY MELLON STRA/COM
    +3,76 % 14.04.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +4,49 % 14.04.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +11,04 % 14.04.
    Invesco Municipal Income Opportunities Trust
    +5,27 % 14.04.
    INVESCO VAN KAM/SH SH BEN INT
    +4,63 % 14.04.
    Abbott Laboratories
    +2,01 % 15.04.
    Freeport-McMoRan
    +1,28 % 15.04.
    ING Group
    +12,21 % 15.04.
    AbbVie
    +3,56 % 15.04.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 15.04.
    Trinity Capital
    +13,99 % 15.04.
    Capital Southwest
    +10,86 % 15.04.
    PennantPark Floating Rate Capital
    +10,78 % 15.04.
    Universal
    +6,11 % 15.04.
    OFS Credit Company
    +23,73 % 15.04.
    BlackRock Capital Allocation Term Trust (K)
    +16,27 % 15.04.
    mobilezone holding
    +2,76 % 15.04.
    Portman Ridge Finance Corporation
    +14,26 % 15.04.
    XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (Old)
    +14,34 % 15.04.
    Bel Fuse (A)
    +0,29 % 15.04.
    Winnebago Industries
    +2,04 % 15.04.
    VSE
    +0,42 % 15.04.
    Sound Point Meridian Capital
    - 15.04.
    BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
    +16,42 % 15.04.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 15.04.
    Trinity Industries
    +3,52 % 15.04.
    Buckle
    +9,61 % 15.04.
    Norwood Financial Corporation
    +4,57 % 15.04.
    Kadant
    +0,39 % 15.04.
    Bel Fuse (B)
    +0,39 % 15.04.
    BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
    +6,50 % 15.04.
    Verkkokauppa.com
    - 15.04.
    BlackRock Science and Technology Term Trust
    +10,33 % 15.04.
    City Holding
    +2,70 % 15.04.
    BlackRock Health Sciences Term Trust
    +10,80 % 15.04.
    Alamo Group
    +0,55 % 15.04.
    BLACKROCK ENERG/COM
    +6,47 % 15.04.
    BlackRock Multi-Sector Income Trust
    +9,55 % 15.04.
    Saul Centers
    +6,15 % 15.04.
    Nuveen Multi-Asset Income Fund of Benef.Interest
    +12,95 % 15.04.
    DTF TAX-FREE IN/SH
    +3,58 % 15.04.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    +8,55 % 15.04.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    - 15.04.
    Nuveen Sel Tx F/Sh USD
    +4,09 % 15.04.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 15.04.
    Arbor Realty Trust 6.25 % Cum Conv Red Pfd (E)
    - 15.04.
    BLACKROCK VA MU/COM
    +4,01 % 15.04.
    BLACKROCK LTD D/COM SHS
    +9,39 % 15.04.
    BLACKROCK CR AL/COM
    +9,29 % 15.04.
    BLACKROCK HEALT/COM
    +6,34 % 15.04.
    BLACKROCK MUN T/COM SHS BEN INT
    +2,78 % 15.04.
    Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
    +4,19 % 15.04.
    Thermador Groupe
    +2,36 % 15.04.
    EATON VANCE SR/COM
    +9,91 % 15.04.
    Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
    +4,55 % 15.04.
    Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
    +7,94 % 15.04.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 15.04.
    GUGGENHEIM BUIL/COM
    +9,43 % 15.04.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    - 15.04.
    Regency Centers 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    +6,47 % 15.04.
    Global Medical REIT 7.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 15.04.
    NUVEEN DYNAMIC /COM SHS
    +6,94 % 15.04.
    Diageo
    +2,57 % 16.04.
    ING Group
    +12,21 % 16.04.
    Scandinavian Tobacco Group
    +6,75 % 16.04.
    London Stock Exchange Group
    +1,28 % 16.04.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 16.04.
    Antofagasta
    +0,96 % 16.04.
    PostNL
    +4,66 % 16.04.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 16.04.
    Rathbone Group
    +3,18 % 16.04.
    Games Workshop Group
    +3,98 % 16.04.
    Unite Group
    +3,79 % 16.04.
    Emcor Group
    +0,28 % 16.04.
    ROCKWOOL Bearer and/or registered (B)
    +1,88 % 16.04.
    Watsco
    +2,34 % 16.04.
    Vontobel Holding
    +5,63 % 16.04.
    Global Water Resources
    +2,37 % 16.04.
    Johnson Outdoors (A)
    +3,36 % 16.04.
    Mc Grath Rent
    +1,66 % 16.04.
    Principal Real Estate Income Fund
    +11,98 % 16.04.
    GABELLI MULTIME/COM
    +16,00 % 16.04.
    MERS TRUS/PAR VTG FPD 0.25
    +5,24 % 16.04.
    Costain Group
    +1,48 % 16.04.
    ConvaTec Group
    +1,83 % 16.04.
    Jupiter Fund Management
    +8,16 % 16.04.
    Gabelli Global/Sh USD
    +7,92 % 16.04.
    Kier Group
    +1,34 % 16.04.
    Naturhouse Health
    +8,48 % 16.04.
    Quaker Chemical (doing business Quaker Houghton)
    +1,12 % 16.04.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    +7,63 % 16.04.
    Wynnstay Group
    +4,90 % 16.04.
    Travis Perkins
    +1,37 % 16.04.
    Maven Income and Growth VCT 3
    +6,38 % 16.04.
    Oxford Lane Capital 6.25 % Red Pfd
    - 16.04.
    Capital
    +3,19 % 16.04.
    Watsco (B)
    +2,39 % 16.04.
    GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
    +7,34 % 16.04.
    BLAK LATI/PAR VTG FPD 0.1
    +5,72 % 16.04.
    Pearl Diver Credit Company
    - 16.04.
    Johnson Service Group
    +2,31 % 16.04.
    Eurocell
    +3,94 % 16.04.
    Quilter
    +4,82 % 16.04.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 16.04.
    First Horizon Depositary Shs (C)
    +6,62 % 16.04.
    Arbuthnot Banking Group
    +6,50 % 16.04.
    M Winkworth
    +6,46 % 16.04.
    Maven Income and Growth VCT 4
    +6,36 % 16.04.
    Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust GBP
    +4,59 % 16.04.
    Dillards Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs
    - 16.04.
    JPMorgan American Investment Trust Plc
    +0,83 % 16.04.
    JPMorgan Asia Growth & Income PLC
    +4,43 % 16.04.
    DFS Furniture
    +3,76 % 16.04.
    JPMorgan European Growth & Income GBP
    +4,41 % 16.04.
    Baillie Gifford Shin Nippon
    - 16.04.
    The Pebble Group
    +1,85 % 16.04.
    Mercedes-Benz Group
    +7,27 % 17.04.
    Aker Solutions
    +47,07 % 17.04.
    Geberit
    +2,54 % 17.04.
    SBM Offshore
    +5,15 % 17.04.
    Tecan Group
    +0,56 % 17.04.
    Koninklijke KPN
    +4,74 % 17.04.
    Sulzer
    +3,28 % 17.04.
    Georg Fischer
    +2,03 % 17.04.
    ISS
    +1,85 % 17.04.
    Williams-Sonoma
    +2,42 % 17.04.
    Pentair
    +1,05 % 17.04.
    WD-40
    +1,45 % 17.04.
    Schouw
    +2,95 % 17.04.
    Methode Electronics
    +2,79 % 17.04.
    Dime Community Bancshares
    +3,97 % 17.04.
    Borregaard
    +1,93 % 17.04.
    PerkinElmer
    +0,25 % 17.04.
    Acuity Brands
    +0,25 % 17.04.
    Husqvarna (B)
    +4,08 % 17.04.
    Pathfinder Bancorp
    +2,74 % 17.04.
    First United
    +3,09 % 17.04.
    Multiconsult
    +5,86 % 17.04.
    Fabege
    +2,58 % 17.04.
    Ctac
    +2,89 % 17.04.

    Die Dividendenrenditen in der KW 16 / 2026 reichen von +0,25 % bei PerkinElmer bis +47,07 % bei der Aker Solutions Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 16 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 16 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im April 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im April, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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    Markt Bote
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