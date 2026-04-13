    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Friedensgespräche gescheitert

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump ordnet Blockade iranischer Häfen an – Ölpreis schießt wieder hoch

    US-Präsident Donald Trump kündigte nach gescheiterten Iran-Gesprächen eine Blockade an, die die Ölpreise wieder nach oben treibt.

    Für Sie zusammengefasst
    Friedensgespräche gescheitert - Trump ordnet Blockade iranischer Häfen an – Ölpreis schießt wieder hoch
    Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

    Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und Iran hat einen schweren Rückschlag erlitten. Nach gescheiterten Gesprächen in Islamabad kündigte US-Präsident Donald Trump eine Blockade iranischer Häfen und Küstengebiete an.

    Blockade ab Montag

    Das US-Zentralkommando erklärte, die Blockade werde ab Montag 16:00 Uhr deutsche Zeit umgesetzt. Ziel ist es, sämtliche Schiffsbewegungen in und aus iranischen Häfen zu kontrollieren. Betroffen sind alle Häfen am Persischen Golf sowie am Golf von Oman.

    Zwar sollen Schiffe, die nicht-iranische Häfen ansteuern, weiterhin passieren dürfen. Doch Trump kündigte außerdem an, auch Schiffe in internationalen Gewässern abzufangen, sofern diese Gebühren an Iran gezahlt hätten.

    Ölpreise explodieren

    Die unmittelbare Marktreaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Ölpreise stiegen um mehr als 7 Prozent. US-Rohöl (WTI) stieg dabei auf 104,80 US-Dollar und Brent-Öl stieg auf über 102 US-Dollar. Parallel dazu legte der US-Dollar zu, während globale Aktienmärkte unter Druck gerieten.

    Drohungen und Gegenreaktionen

    Die iranischen Revolutionsgarden machten deutlich, dass sie militärisch reagieren würden. Kriegsschiffe, die sich der Meerenge nähern, könnten als Bruch der Waffenruhe gewertet werden.

    Irans Präsident Masoud Pezeshkian betonte jedoch nach einem Gespräch mit Vladimir Putin, dass Teheran weiterhin an einer "fairen und ausgewogenen Lösung" interessiert sei.

    Trump hingegen zeigte sich widersprüchlich: Einerseits sprach er von "freundlichen Gesprächen", andererseits erklärte er später, es sei ihm gleichgültig, ob Iran an den Verhandlungstisch zurückkehre.

    Prognosen kippen

    An den Prognosemärkten zeigt sich eine klare Trendwende. Die Wahrscheinlichkeit einer Normalisierung des Schiffsverkehrs vor Ende Mai ist auf Polymarket von 65 Prozent auf 38 Prozent gefallen.

    Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. 

     *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Friedensgespräche gescheitert Trump ordnet Blockade iranischer Häfen an – Ölpreis schießt wieder hoch US-Präsident Donald Trump kündigte nach gescheiterten Iran-Gesprächen eine Blockade an, die die Ölpreise wieder nach oben treibt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     