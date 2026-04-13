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    Pilotenstreik

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    Flugausfälle in Düsseldorf und Köln/Bonn

    Für Sie zusammengefasst
    • Pilotenstreik bei Lufthansa betrifft NRW-Flughäfen
    • Köln/Bonn 38 Eurowings, 8 Lufthansa gestrichen
    • Düsseldorf 14 von 16 Lufthansa-Flügen gestrichen
    Pilotenstreik - Flugausfälle in Düsseldorf und Köln/Bonn
    Foto: Boris Roessler - dpa

    DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Wegen des Streiks der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa -Gruppe am Montag und Dienstag müssen sich auch Reisende an den größeren Flughäfen Nordrhein-Westfalens auf Auswirkungen einstellen.

    Am Flughafen Köln/Bonn fallen nach dem Stand am frühen Montagmorgen 38 Flüge von Eurowings und acht Flüge der Lufthansa aus. Das berichtet ein Sprecher des Flughafens. Reisenden von Köln/Bonn und auch von Düsseldorf wird geraten, sich über den aktuellen Status ihres Fluges direkt bei den Airlines zu erkundigen.

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    Am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf sind einem Sprecher am Sonntag zufolge die am Montag angesetzten Verbindungen der Lufthansa nach Frankfurt und München weitgehend annulliert. Von insgesamt 16 geplanten Abflügen seien 14 gestrichen, zwei Verbindungen nach München waren demnach mit Stand Sonntagmittag noch im Flugplan. Zudem seien am Montag rund 90 Eurowings-Abflüge geplant - wie sich der Streik auf diese auswirke, sei aber unklar.

    Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH zum Streik aufgerufen. Der Ausstand soll von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr andauern. Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt; betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten./pak/DP/zb

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 7,67 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,16 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,37 %/+17,94 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen laufender Piloten‑ und Kabinenstreiks für Lufthansa: operative Ausfälle und Flugstreichungen, steigende Kosten durch hohe Tarifforderungen (u. a. genannt 20–30% Lohnauftrieb), höhere Ticketpreise, kurzfristiger Gewinn‑ und Kursdruck, Sorgen um Bewertung und mögliche Kapitalerhöhungen sowie Hinweise auf historische Kursstagnation; Management plant Ausweichmaßnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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