Berlin
Spitzen der Koalition wollen Ergebnisse vorstellen
- Merz, Klingbeil, Bas und Söder informieren
- Presseauftritt geplant um 9.00 Uhr in Berlin
- Fokus: Entlastung bei Energiepreisen und Reformen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen am Vormittag in Berlin über die Ergebnisse ihrer zweitägigen Beratungen informieren. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas sowie der CSU-Vorsitzende Markus Söder sollen um 9.00 Uhr vor die Medien treten, wie die SPD mitteilte. Zentrales Thema der Gespräche war, wie die Verbraucher angesichts der hohen Energiepreise entlastet werden können. Daneben ging es um die anstehenden Reformprojekte./wn/DP/men
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Was immer noch nicht so richtig auf dem Öl-Radar in den Medien ist ist das die Ukraine die russischen Ölhäfen fleißig in die Luft jagt. Die Luftabwehr der Russen ist anscheinend total überfordert, und die Exportkapazität sinkt andauernd.
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.