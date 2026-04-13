Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel hoch auf 15,10 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 17,43 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 8,11 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,63 %/+14,81 % bedeutet.