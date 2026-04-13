ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel hoch auf 15,10 Euro
- Jefferies hebt Kursziel Evonik auf 15,10 Euro
- Xu hob Prognose operatives Ergebnis 2026 um 3 Prozent
- Verkaufsdisziplin stützt Methioninpreise und Barmittel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 12,20 auf 15,10 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die neu verantwortliche Analystin Helena Xu hob ihre Prognose für das operative Ergebnis für 2026 um 3 Prozent. Der Gegenwind für den Chemiekonzern lasse nach, schrieb sie am Freitagabend. Verkaufsdisziplin stütze die Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin und das Management sei mit einem Dividendenreset Barmittelprobleme angegangen. Mittelfristig bleibt Xu aber skeptisch, was nennenswertes Gewinnpotenzial angeht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 17,43 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 8,11 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,63 %/+14,81 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 15,10 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Der Evonik-Kurs läuft jetzt richtig gut, schöne Hausse in der Aktie. Aber die Bäume wachsen ja bekanntlich nicht in den Himmel. Bleibt abzuwarten ob sich der Kurs jetzt nachhaltig mehr nach oben hin orientieren wird. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
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