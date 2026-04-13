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    Zahlreiche Ausfälle am BER wegen Streik bei Lufthansa

    Für Sie zusammengefasst
    • 48-stündiger Pilotenstreik am Hauptstadtflughafen BER
    • Betroffen vor allem Flüge nach Frankfurt und München
    • Fluggäste können bei Ausfall in Zug umgewandelt werden
    Zahlreiche Ausfälle am BER wegen Streik bei Lufthansa
    Foto: Boris Roessler - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER fallen heute wegen des 48-stündigen Pilotenstreiks bei der deutschen Lufthansa -Gruppe zahlreiche Flüge aus. Knapp 40 Starts und Landungen von Lufthansa und Eurowings wurden gestrichen, wie der Fluginformation auf der Internetseite des BER zu entnehmen ist. Betroffen sind vor allem Flüge von und nach Frankfurt und München, aber auch Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart oder Zürich.

    Der Streik hat in der Nacht auf Montag begonnen, die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen. Zum Streik aufgerufen sind die VC-Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH. Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt.

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    Umstieg auf Zug möglich

    Der Flughafen BER empfiehlt Reisenden, sich vorab über den Flugstatus zu informieren. Das geht auf der Website der Lufthansa. Das Unternehmen hatte angekündigt, betroffene Passagiere bis spätestens Sonntagvormittag (12. April) über Streichungen oder Umbuchungen zu informieren.

    Im Falle eines Ausfalls werden Fluggäste laut Lufthansa kostenlos und in der Regel automatisch auf einen anderen Flug umgebucht und per Handy darüber informiert. Sollte kein Ersatzflug verfügbar seien, sei es möglich, das Ticket in ein Zugticket der Deutschen Bahn umzuwandeln.

    Dritter Warnstreik der Piloten

    Hintergrund der aktuellen Piloten-Streiks der Vereinigung Cockpit sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Im Tarifstreit über die betriebliche Altersvorsorge legen die Cockpit-Beschäftigten der Lufthansa bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Arbeit nieder. Die Lufthansa kritisierte, die Streikankündigung der Spartengewerkschaft VC stelle eine völlig neue Stufe der Eskalation dar./bum/DP/zb

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 7,672 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,16 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,46 %/+17,82 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen laufender Piloten‑ und Kabinenstreiks für Lufthansa: operative Ausfälle und Flugstreichungen, steigende Kosten durch hohe Tarifforderungen (u. a. genannt 20–30% Lohnauftrieb), höhere Ticketpreise, kurzfristiger Gewinn‑ und Kursdruck, Sorgen um Bewertung und mögliche Kapitalerhöhungen sowie Hinweise auf historische Kursstagnation; Management plant Ausweichmaßnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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