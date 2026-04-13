Devisen
Euro verliert zum Dollar - Iran-Verhandlungen gescheitert
- Euro fällt auf 1,1687 US-Dollar im frühen Handel
- Dollar gewinnt als sicherer Hafen nach Blockade
- Forint steigt nach Orban Niederlage auf rund 368
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im frühen Handel gegenüber dem Dollar nachgegeben. So wurden für einen Euro zuletzt 1,1687 Dollar gezahlt und damit rund ein halber US-Cent weniger als vor dem Wochenende. Auch gegenüber anderen wichtigen Währungen legte der Dollar zu, Experten sprachen von einem Rückzug von Anlegern in sichere Häfen. Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran waren in Pakistan am Wochenende vorläufig gescheitert.
Der Eurokurs befinde sich aktuell noch ein gutes Stück weg von den Extremniveaus dieses Konflikts, schrieb Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Das deute darauf hin, dass eine Mehrheit der Marktteilnehmer darauf hoffe, dass die aktuelle Eskalation letztlich zu einer Deeskalation führen werde.
Die Märkte reagieren mit dem stärkeren Dollar auf die von US-Präsident Donald Trump nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen mit dem Iran angekündigte Blockade der Straße von Hormus. Die Ölpreise legten in der Folge kräftig zu, an den asiatischen Aktienbörsen ging es abwärts. Auch in Europa wird mit Kursverlusten gerechnet.
Für diesen Montag hat das US-Militär auf Anordnung von Trump eine Blockade von Schiffen in der Straße von Hormus angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen. Zugleich erläuterte das Militär, dass die Durchfahrt von Schiffen, deren Ziel oder Startpunkt kein iranischer Hafen ist, durch das US-Militär nicht beeinträchtigt werde. Die Blockade soll um 16.00 MESZ beginnen.
Trump will mit der Blockade verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt. Zugleich will er das Land von Öl-Einnahmen abschneiden. Der Iran ist einer der größten Ölproduzenten der Welt.
Der ungarische Forint hingegen konnte nach der Wahlniederlage für den langjährigen Machthaber Viktor Orban zum Greenback zulegen. Auch zum Euro gewann der Forint hinzu. Für einen Euro wurden zuletzt knapp 368 Forint fällig, vor dem Wochenende waren es noch rund zehn Forint mehr.
Auf Konjunkturseite wird zum Wochenbeginn nicht mit bewegenden Daten gerechnet./men/zb/stw
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Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #13
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1570
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 zurückgewonnen. Der feste Wochenschluss könnte zum Start in die neue Woche am Montag für eine Erholung an die 1,16er-Marke sorgen. Mit Blick auf die geopolitische Lage bleiben jedoch auch gegenteilige Impulse möglich.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1630
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Nächste Widerstände: 1,1575 | 1,1616 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1495 | 1,1414 = Vorwochentief | 1,1391
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob sich die Erholungstendenz durchsetzt oder erneut Korrekturdruck in den Markt kommt. Im Idealfall könnte der 1,17er-Bereich angesteuert werden, erneute Schwäche hingegen Druck auf die 1,15er-Marke ausüben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1590 bis 1,1690 alternativ 1,1490 bis 1,1590
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart stützt sich der Kurs an der 1,14er-Marke für eine Zwischenerholung. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro am 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand treffen und unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben. Daraufhin wäre eine Tendenz in Richtung der 1,13er-Marke zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1470 bis 1,1710
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte der Kurs nach Erholung an die 200-Tage-Linie wieder deutlich nachgeben. Damit würde der 1,13er-Bereich erneut ins Visier geraten. Sollten die gleitenden Durchschnitte hingegen zurückgewonnen werden, dürfte sich weitere Erholungsstimmung durchsetzen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1320 bis 1,1560 alternativ 1,1650 bis 1,1810
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading