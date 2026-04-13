Der Boom fängt gerade erst an

Die Ausgaben für die Goldexploration sind im vergangenen Jahr nur moderat gestiegen. Doch die Investitionen in neue Lagerstätten sind ein nachlaufender Indikator: Der Goldrausch in Nevada und anderen Bergbaustandorten fängt gerade erst an.

Der Edelmetallexplorer Fairchild Gold (ISIN: CA30371L1013, WKN: A3D1D5) arbeitet mit Hochdruck an der Konsolidierung des Projektportfolios in Nevada. Ende März wurde eine bereits im September eingeleitete Vereinbarung über den Kauf des Projekts Golden Arrow abgeschlossen. 3,5 Mio. USD legt Fairchild für den Deal voraussichtlich auf den Tisch – zzgl. Zinsen und einer Nettoschmelzgebühr von 0,5 %, die innerhalb von vier Jahren für 1 Mio. USD zusätzlich ausgelöst werden kann.

Fairchild Gold konsolidiert Portfolio in Nevada

Im nächsten Schritt wird die Zustimmung der Aktionäre zu dem Deal eingeholt. Dann soll die Exploration in eigener Regie starten. Golden Arrow gilt als fortgeschrittenes Gold-Silber-Projekt und liegt etwa 64 Kilometer östlich von Tonopah in Nevada und rund 97 Kilometer östlich der großen Goldmine Round Mountain von Kinross Gold. Damit befindet sich das Projekt in der unter Geologen bekannten Walker Lane Scherzone.

Mit der Suche nach dem gelben Edelmetall ist Fairchild in dieser Gegend und weltweit kein Einzelfall: Die Goldexploration erlebt aufgrund der hohen Preise des Edelmetalls einen Boom. Laut dem Bericht „World Exploration Trends 2026“ von S&P Global sanken zwar die globalen Explorationsausgaben für Nichteisenmetalle im Jahr 2025 um 0,60 % auf 12,4 Mrd. USD.

Goldexplorer steigerten Ausgaben 2025 um 11 %

Doch Gold war die im wahrsten Sinne des Wortes glänzende Ausnahme: Trotz eines leichten Rückgangs des globalen Gesamtbudgets bleibt Gold der unangefochtene König der Mineralexploration. Im Jahr 2025 wurden beeindruckende 50 % des gesamten globalen Budgets, insgesamt 6,2 Mrd. USD, für die Erschließung des Edelmetalls bereitgestellt. Dies entspricht einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Ausgaben für die Goldexploration lassen sich als nachlaufenden Indikator für die Lage am Goldmarkt insgesamt beschreiben. Wenn heute Explorationsprojekte im Frühstadium laufen, liegen die initialen Entscheidungen dafür leicht zwei Jahre zurück. Zur Erinnerung: Anfang April 2024 notierte der Goldpreis noch unterhalb von 2.500 USD.