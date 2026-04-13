    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFairchild Gold AktievorwärtsNachrichten zu Fairchild Gold

    Goldexplorer steigern Ausgaben um 11 %

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Boom fängt gerade erst an

    Die Ausgaben für die Goldexploration sind im vergangenen Jahr nur moderat gestiegen. Doch die Investitionen in neue Lagerstätten sind ein nachlaufender Indikator: Der Goldrausch in Nevada und anderen Bergbaustandorten fängt gerade erst an.

     

    Der Edelmetallexplorer Fairchild Gold (ISIN: CA30371L1013, WKN: A3D1D5) arbeitet mit Hochdruck an der Konsolidierung des Projektportfolios in Nevada. Ende März wurde eine bereits im September eingeleitete Vereinbarung über den Kauf des Projekts Golden Arrow abgeschlossen. 3,5 Mio. USD legt Fairchild für den Deal voraussichtlich auf den Tisch – zzgl. Zinsen und einer Nettoschmelzgebühr von 0,5 %, die innerhalb von vier Jahren für 1 Mio. USD zusätzlich ausgelöst werden kann.

     

    Fairchild Gold konsolidiert Portfolio in Nevada

     

    Im nächsten Schritt wird die Zustimmung der Aktionäre zu dem Deal eingeholt. Dann soll die Exploration in eigener Regie starten. Golden Arrow gilt als fortgeschrittenes Gold-Silber-Projekt und liegt etwa 64 Kilometer östlich von Tonopah in Nevada und rund 97 Kilometer östlich der großen Goldmine Round Mountain von Kinross Gold. Damit befindet sich das Projekt in der unter Geologen bekannten Walker Lane Scherzone.

     

    Mit der Suche nach dem gelben Edelmetall ist Fairchild in dieser Gegend und weltweit kein Einzelfall: Die Goldexploration erlebt aufgrund der hohen Preise des Edelmetalls einen Boom. Laut dem Bericht „World Exploration Trends 2026“ von S&P Global sanken zwar die globalen Explorationsausgaben für Nichteisenmetalle im Jahr 2025 um 0,60 % auf 12,4 Mrd. USD.

     

    Goldexplorer steigerten Ausgaben 2025 um 11 %

     

    Doch Gold war die im wahrsten Sinne des Wortes glänzende Ausnahme: Trotz eines leichten Rückgangs des globalen Gesamtbudgets bleibt Gold der unangefochtene König der Mineralexploration. Im Jahr 2025 wurden beeindruckende 50 % des gesamten globalen Budgets, insgesamt 6,2 Mrd. USD, für die Erschließung des Edelmetalls bereitgestellt. Dies entspricht einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr.

     

    Die Ausgaben für die Goldexploration lassen sich als nachlaufenden Indikator für die Lage am Goldmarkt insgesamt beschreiben. Wenn heute Explorationsprojekte im Frühstadium laufen, liegen die initialen Entscheidungen dafür leicht zwei Jahre zurück. Zur Erinnerung: Anfang April 2024 notierte der Goldpreis noch unterhalb von 2.500 USD.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldexplorer steigern Ausgaben um 11 % Der Boom fängt gerade erst an Die Ausgaben für die Goldexploration sind im vergangenen Jahr nur moderat gestiegen. Doch die Investitionen in neue Lagerstätten sind ein nachlaufender Indikator: Der Goldrausch in Nevada und anderen Bergbaustandorten fängt gerade erst an. Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     