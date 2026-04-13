Iran-USA-Verhandlungen ohne Ergebnis

Zwar konnten sich beide Seiten in einzelnen Bereichen annähern, wie das iranische Außenministerium mitteilte, doch zwei zentrale Streitpunkte bleiben ungelöst. Deshalb endeten die Gespräche am Wochenende ohne Durchbruch – trotz intensiver diplomatischer Bemühungen.

Auch der deutsche Leitindex DAX dürfte zum Wochenstart unter Druck geraten. Bereits jetzt ist eine größere Kurslücke offen, die unter diesen Umständen bald geschlossen werden könnte.

Der Konflikt hat schon in den vergangenen Wochen spürbare Auswirkungen gezeigt: Lieferketten wurden gestört und die Energiepreise sind gestiegen. Diese Entwicklungen könnten die Börsen auch zu Beginn der neuen Woche bewegen. Beim DAX könnte das dazu führen, dass er zunächst unter die Marke von 23.670 Punkten fällt und in Richtung 23.476 Punkte sinkt. Darunter liegt eine weitere wichtige Unterstützung bei etwa 23.000 Punkten.

Sollte sich die Lage stabilisieren, könnte der DAX anschließend wieder anziehen und seine obere Zielzone um 24.266 Punkte erreichen. Damit wäre eine sogenannte 123-Erholungsbewegung abgeschlossen. Bleibt jedoch eine Einigung in den Verhandlungen aus, könnten in den kommenden Wochen sogar neue Jahrestiefs möglich sein.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.803 Punkten

VDAX zeigt weiter erhöhte Nervosität!

Fear& Greed Index bei 38 auf "Fear" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 53 - Neutral MACD: -112 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager Anlaufmarken nach oben bei 24.266 / 24.479 / 24.695 und 25.020 Punkten, nach unten bei 23.738 / 23.476 / 23.397 und 23.000 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - brüchige Waffenruhe! VDAX-New Angstlevel weiter sehr hoch VDAX-New der Deutschen Börse (10. April 2026): Bei 22,00% (steigend) (Vortag: 23,32%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Market-Sell-Order unter 23.675 Punkten platzieren, Stopp bei 23.900 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten - NEU 2. Buy-Limit-Order um 23.000 Punkten platzieren, Stopp bei 22.700 Punkten. Kursziel bei 24.266 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98QA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,39 - 10,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.788,00 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.788,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.803,96 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 22,87 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8X4Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,37 - 11,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.908,44 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.908,44 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.803,96 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.000 Punkte Hebel: 20,85 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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