Aktie gegen den Trend stark

Anleger hat das zuletzt nicht abgeschreckt. Die Aktie konnte wieder zulegen und näherte sich ihrem bisherigen Jahreshoch von 51,72 Euro. Sollte sich diese positive Entwicklung fortsetzen, könnte ein Anstieg über dieses Niveau ein neues Kaufsignal auslösen. In diesem Fall wären kurzfristig Kurse von 55,46 Euro und mittelfristig sogar 63,04 Euro möglich.

Das Geschäft des Unternehmens wächst seit Jahren: Die Zahl der verschickten Pakete steigt kontinuierlich, und täglich müssen Millionen Sendungen zuverlässig zugestellt werden. Dabei lassen sich kleinere Fehler nicht immer vermeiden. So wurden laut Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr 55.395 Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern über die Deutsche Post und andere Anbieter registriert. Das sind etwa 25 Prozent mehr als 2024. Im Verhältnis zur Gesamtmenge bleibt das jedoch gering – rechnerisch kommen nur vier Beschwerden auf 1 Million Sendungen.

Auf der anderen Seite gibt es ebenfalls wichtige Marken: Erst wenn der Kurs unter den früheren Kaufbereich sowie den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Wochen bei 43,23 Euro fällt, würde sich das Bild deutlich eintrüben. Dann könnte die Aktie bis auf etwa 37,40 Euro nachgeben. Aktuell deuten die Kursbewegungen jedoch nicht auf ein solches Szenario hin, weshalb die Chancen derzeit eher auf der positiven Seite gesehen werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 52,00 Euro

Kursziel3 : 55,46/63,04 Euro

Renditechance via DU9NX1 : 170 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Post AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9NX1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,55 - 0,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 43,7172 Euro Basiswert: Deutsche Post AG KO-Schwelle: 43,7172 Euro akt. Kurs Basiswert: 49,14 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 63,04 Euro Hebel: 8,20 Kurschance: + 170 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0YRN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,57 - 0,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 54,6283 Euro Basiswert: Deutsche Post AG KO-Schwelle: 54,6283 Euro akt. Kurs Basiswert: 49,14 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,89 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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