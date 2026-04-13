Ausbruch dauert noch an

Grundsätzlich befindet sich die Aktie seit Mai 2011 in einem langfristigen Abwärtstrend. Zuletzt hat sie jedoch die obere Begrenzung dieses Trends erreicht und sogar ein neues Jahreshoch bei 67,45 US-Dollar markiert. Ein klarer und dauerhafter Ausbruch nach oben ist bisher zwar noch nicht gelungen, doch die Kursbewegungen deuten darauf hin, dass ein solcher Schritt bevorstehen könnte.

Von dieser Entwicklung könnte besonders das Energieunternehmen Occidental Petroleum profitieren. Der Aktienkurs zeigt bereits Anzeichen für eine mögliche weitere Aufwärtsbewegung.

Sollte der Kurs nachhaltig über 68,00 US-Dollar steigen, könnte dies ein weiteres positives Signal sein. In diesem Fall wären zunächst Kursziele bei 72,75 US-Dollar denkbar, mittelfristig sogar im Bereich von 87,67 US-Dollar.

Auf der anderen Seite gibt es auch ein mögliches Negativszenario: Fällt die Aktie deutlich unter die letzten Tiefstände von 40,00 US-Dollar zurück, könnte sie weiter bis auf etwa 25,03 US-Dollar nachgeben. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage und der hohen Ölpreise wird dieses Szenario derzeit jedoch als eher unwahrscheinlich eingeschätzt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 68,00 US-Dollar

Kursziele : 72,75/87,67 US-Dollar

Renditechance via DU8MLY : 290 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Occidental Petroleum Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8MLY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,76 - 0,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49,1877 US-Dollar Basiswert: Occidental Petroleum Corp. KO-Schwelle: 49,1877 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 57,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 87,67 US-Dollar Hebel: 6,43 Kurschance: + 290 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ2Q42 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,94 - 0,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 68,8404 US-Dollar Basiswert: Occidental Petroleum Corp. KO-Schwelle: 68,8404 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 57,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,19 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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